Legal, pero no moral, considera Roberto Cruz sobre el inicio de precampañas en diciembre

El delegado de Movimiento Ciudadano en Sinaloa expuso que él iniciará precampaña hasta el año que viene, para permitir que la ciudadanía festeje en familia, sin preocuparse por cuestiones electorales

América Armenta

24/12/2020 | 10:38 AM

CULIACÁN._ Las precampañas electorales que arrancaron formalmente en vísperas de Navidad y Año Nuevo son legales, pero de acuerdo con Roberto Cruz Castro, delegado de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, no son morales, pues después de un año difícil la gente quiere estar con su familia.

Declaró que él retomará el proceso electoral en el 2021.

“Un día antes de la Nochebuena y de la Navidad arrancan los tiempos legales de la precampaña, pues será legal, pero ¿será moral hacer precampaña en estos días de convivencia familiar?, yo creo que no”, dijo el ex diputado del PAN en un video que difundió.

“El 2020 ha sido un año muy duro para muchísima gente, millones de personas se quedaron sin chamba, miles de sinaloense sufrieron la pérdida de un ser querido”, agregó.

La convivencia familiar, consideró, es lo que más importa en estos días, por lo que reiteró que es legal hacer precampaña, pero con el año difícil para muchas familias en Sinaloa y México, sería mejor respetar el espacio familiar, de ahí que no lo considere moral.

“Los políticos tradicionales en su sordera no están entendiendo, ellos creen que tienen que aprovechar todo el tiempo la precampaña”, dijo el Güero Cruz.

Comparó a los políticos como si fueran un estudiante flojo que se la pasó sin trabajar todo el año y ya para los exámenes finales anda en apuros, pero que es evidente que no le van a alcanzar los tiempos para no reprobar sus materias.

“Tú no eres tonto y sabes muy bien quiénes te han defendido y quiénes te han abandonado, quiénes se van a presentar ahora como oportunistas y quiénes realmente te han acompañado en tus causas”, resaltó.

“Con esa tranquilidad, a diferencia de ellos, he decidido iniciar mi precampaña hasta el año que entra, respetar tu casa y no invadir tu teléfono, solo me resta desearte una bonita Navidad y un súper 2021”, concluyó.