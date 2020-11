Legalización de la mariguana no es la panacea, pero sí una área de oportunidad de negocios para Sinaloa: Mario Zamora

El Senador del PRI fue uno de los integrantes del Poder Legislativo Federal que votó a favor del uso lúdico de la mariguana, y justificó su voto basándose en los beneficios medicinales y económicos que pudiera traer la legalización de esta planta

Antonio Olazábal

La legalización de la mariguana no es la panacea, pero sí es una oportunidad de negocios para Sinaloa, afirmó Mario Zamora Gastélum, Senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional.

El priista argumentó que ya no se podía detener el uso lúdico de la mariguana, esto porque es algo que se está permitiendo de manera global, además de los múltiples beneficios que tiene esta planta para algunas personas, aunque reconoció que para su uso lúdico, no está de acuerdo.

"En primera decirte, no es la panacea, yo no he fumado, ni fumo mariguana, tengo tres hijos adolescentes y tampoco quisiera que lo hicieran, lo dejo claro, hay que cuidar muy bien de la juventud, sin embargo voté a favor", mencionó.

"¿Por qué voté a favor? Es un paso al frente en el sentido de lo que está pasando en el mundo, por un lado, y por la otra parte aceptaron muchas de las recomendaciones que yo hice con respecto a la parte médica y a la parte industrial, a la parte del cáñamo indutrial".

Para Sinaloa sería una gran oportunidad, una gran alternativa de poder atraer muchas inversiones, empleos mejor pagados, generar desarrollo y generar justicia social, comentó.

"Hay que estar muy atentos en cómo se da la reglamentación, se crea un instituto que va a regular esto, y me dio mucho gusto que el instituto va a depender de la Secretaría de Salud y no de la Secretaría de Gobernación", profundizó.

El Senador detalló que para él el uso lúdico de la mariguana no tendrá un impacto en el tema de la seguridad pública.

"Yo no creo que tenga un impacto en el tema de la seguridad pública, mucha gente que dice que porque se legaliza va a bajar la inseguridad, no he visto ni un estudio serio en ningún país que lo haya hecho, Uruguay, Holanda y otros países", explicó.

"Finalmente el que hoy te vende mariguana, generalmente el vendedor también trae cocaína, también trae metanfetamina, trae otro tipo de droga; entonces, no veo que haya una relación directa en ese sentido, yo más bien por la decisión que decidí votar a favor fue por la otra parte, la parte de salud, la parte industrial", agregó.