Legisla con Sinaloa y la ciudadanía al frente, asegura Imelda Castro

La senadora sinaloense resaltó que a dos años de iniciar sus labores legislativas sigue con el compromiso de trabajar para el bienestar social

América Armenta

Elevar a rango constitucional los derechos sociales, la reforma de salud y la paridad de género son los tres principales logros de su segundo año legislativo, consideró la senadora Imelda Castro Castro.

Cierra dos años de trabajo en la cámara alta con la convicción de diseñar y responder a la ciudadanía sinaloense con su trabajo, dijo.

“Estoy convencida que es una labor en la que está en primer lugar siempre el interés de la ciudadanía y que con ello iniciamos una nueva etapa en el trabajo legislativo y que siempre vamos a estar pensando en Sinaloa, en el momento en el que respondamos y diseñamos nuestra agenda legislativa, para que la agenda legislativa siga siendo como lo ha sido en estos dos años, una fuente para el bienestar social”, declaró la sinaloense.

Castro Castro, quien es también vicepresidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Senadores, enlistó también entre sus logros destacados la no condonación de impuestos y sanciones a las empresas factureras.

“El más importante de los cambios legislativos que hemos hecho en este año que terminó, es la reforma al 4to Constitucional, porque convierte una política pública de apoyo directos a grupos de población en derechos protegidos por la Constitución, derechos sociales, entonces creo que sea más importante, luego podríamos decir que la reforma de salud”, destacó.

De acuerdo con la senadora, la pandemia que se vino cuando apenas estaban analizando la situación del Sistema de Salud mexicano y haciendo la reforma para crear el Insabi, llevó a agilizar el proceso, junto a esto puso la paridad como un gran avance para que las mujeres y los hombres estén en condición de igualdad en todos sus cargos públicos y en todos los planos.

“Y claro, también en materia económica y financiera, lo que tiene que ver con la prohibición de la condonación de impuestos y el tema de la penalización de la producción y venta de facturas falsas y de las empresas fantasmas”, abundó.

Fideicomisos, en su agenda

Uno de los temas que se han puesto en la agenda y han causado interés de la ciudadanía es el de los fideicomisos, por lo que la senadora explicó y pidió a la ciudadanía que esté tranquila, pues el recurso para rubros como investigación, cultura y deporte se mantendrá, solo que ahora se distribuirá por las secretarías correspondientes, no por medio de fideicomisos.

En general, detalló, de 332 fideicomisos la mayoría son creados a partir de decretos administrativos, es decir, de la Presidencia de la República, por ejemplo, y solo 109 son creados por ley, lo que se hizo fue extinguir 107 fideicomisos, pero solamente desaparece la figura, como el vehículo financiero.

La senadora informó que a través de fondos y fideicomisos el dinero se deposita y se puede gastar en cualquier momento, no importan los años fiscales, pero es muy opaco; por ejemplo, hay fondos de fideicomisos que nunca se usaron y que se gastaron decenas de millones de pesos en operación. En cambio, los recursos presupuestales son los más transparentes, porque ese presupuesto en la Cámara de Diputados se presenta en la cuenta pública.

“Nada más se transparenta el gasto para reubicarse en cada una de las áreas correspondientes, el dinero de apoyo a los científicos va a Conacyt, con eso se les va a seguir apoyando; el dinero del arte y de la cultura va a la Secretaría de Cultura, y se va a seguir apoyando; el dinero del deporte va a la Conade, en fin, se ahorran recursos y se transparenta, ese dinero se va a ir para el fondo de la vacuna, entonces es más o menos unos 120 mil millones de pesos que se van al fondo de la vacuna, pero el resto del dinero sigue igual”, explicó.

Telefonía e internet

La legisladora ratificó que no hay ni más impuestos, ni incremento a los impuestos existentes, por lo que las empresas que no los pagan deben de hacerlo y eso es lo que se está buscando, respaldando la postura política que se desarrolló durante la campaña y a los años de lucha la oposición de izquierda, que es incrementar la base de contribuyentes, es decir, que paguen los que no pagan.

“Toda actividad empresarial en cualquier parte del mundo donde genera ganancia, tiene que pagar impuestos y ellos, empresas, pagan impuestos en cualquier parte del mundo, menos en México, porque se les facilitaba eso, entonces ¿qué hace este Gobierno?, es simplemente hacer que paguen el Impuesto Sobre la Renta”, subrayó.

Como legisladores dijo que estarán al pendiente de que no se le cargue al usuario un cobro extra, de la mano de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor.

Morena

Por último, Castro Castro dijo que en Morena se está empezando a ver ya la luz al final del túnel, ahora con una dirigencia nacional.

Agregó que el próximo mes habrá un método para nombrar direcciones estatales, para a finales de año empezar a ver el tema de candidaturas.

“Es un muy buen momento de Morena, hay que recuperar el tiempo, hay que recuperar la credibilidad, el respaldo de la gente y, sobre todo, que haya un partido político bien establecido como debe de ser, para que apoye y para que acompañe al Presidente de la República en la transformación de México”, concluyó.

Informe

Imelda Castro Castro presentó su segundo informe legislativo en un evento privado al que se presentaron su compañero de fórmula, Rubén Rocha Moya, empresarios, activistas y directivos de los medios de comunicación locales.

El empresario Germán del Rincón Camacho tuvo la oportunidad de responder al informe de Castro Castro y destacó que han seguido de cerca el trabajo que se hace desde el Senado de la República, con la legisladora sinaloense como una pieza clave.

“Contar contigo como nuestra representante ha hecho posible impulsar iniciativas como aquella que busca que millones de jóvenes, de entre 16 y 18 años, tengan acceso a los servicios financieros a través de una tarjeta bancaria. El sector productivo sinaloense, con cuya agenda me identifico, celebra las iniciativas que pretenden incorporar a la economía a un segmento pujante de la población, que reclama su lugar en la esfera económica y política”, manifestó el empresario sinaloense.

Por medio de una compilación de videos, quienes no estuvieron presentes en el lugar extendieron felicitaciones a la senadora por su informe legislativo, entre ellos Martha Castro, madre de la legisladora, así como compañeros y compañeras de la Cámara de Diputados y de Senadores, como Tatiana Clouthier Carrillo, Dolores Padierna, Malí Micher, y otros, que consideraron a Castro Castro como una mujer trabajadora y orgullo sinaloense.