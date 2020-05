Legislatura del PRI dio voto de confianza a AMLO con la Guardia Nacional: ValdÃ©s Palazuelos

Legislatura del PRI dio voto de confianza a AMLO con la Guardia Nacional: Valdés Palazuelos

El Dirigente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos se mostró en desacuerdo con que se mantenga al Ejército en las tareas de seguridad pública y lo considera una cortina de humo ante la crisis de salud y económica

América Armenta

Se le dio la confianza al Presidente, no cumplió con una guardia ciudadana y ahora mantendrá al Ejército en las calles, señaló Jesús Valdés Palazuelos, Dirigente Estatal del PRI.

“Como poder legislativo le dimos la confianza a esa iniciativa de ley, que en su momento él crítico mucho cuando no era Presidente de la República, siempre estuvo en contra de militarizar la política pública de seguridad sobre todo, cuando se intentó hacer aquella Ley de Seguridad Interior, fue de los principales promotores de que no se diera este tipo de acciones y lo está haciendo él como presidente”, puntualizó Valdés Palazuelos.

“Nosotros estamos en desacuerdo como partido, él prometió una cosa al inicio de su administración de que iba a tener mando civiles y otro tipo de cosas que iban a tender a disminuir la problemática de la inseguridad”, reiteró.

El hecho de que ahora no apoyen a López Obrador, explicó el dirigente priista, es porque consideran que no ha dado los resultados que prometió con una Guardia Nacional que Valdés Palazuelos dijo que anunciaron con bombo y platillo asegurando que vendría a disminuir la incidencia delictiva, pero el ex Alcalde de Culiacán expresó que al contrario, el año con mayor incidencia delictiva en la historia de México ha sido en la administración actual.

Cortina de Humo

“Vemos otra vez una cortina de humo cuando está el pico más alto de defunciones y de casos confirmados”, resaltó el priista en relación al momento en que se ha dado la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo de que la Marina y Ejército estén realizando vigilancia en las calles hasta 2024.

En este momento, agregó también que hay medios de comunicación internacionales desacreditando los datos que está ofreciendo el gobierno, por lo que le hizo considerar que lo de las fuerzas castrenses en la calle sirven para desviar la atención de ello.

“Esto de la militarización, yo fui alcalde en el 2017 y ya se venía firmando un acuerdo con las fuerzas federales para que también anduvieran patrullando la ciudad, no eso no es algo nuevo, simplemente es una cortina de humo más vas a ver que a la vuelta de unos meses no va a cambiar nada”, enfatizó.

Valdés Palazuelos expuso que hacen falta otro tipo de políticas públicas para disminuir la violencia y los problemas de inseguridad en el país y que el Gobierno Federal no ha mostrado un plan emergente para hacerle frente a la crisis económica y de salud que se vive.

De acuerdo con el dirigente estatal ya se perdieron cerca de 10 millones de empleos formales y que esto se está multiplicando todos los días, por lo que esperan que en unos meses el escenario no sea el mismo que el actual y que se haga algo por parte de las autoridades.

“Vemos que no se le hace frente a esta situación que el desempleo genera más inseguridad y es una cadena que va avanzando fuertemente y como decimos no vemos un plan emergente del Gobierno Federal, el continúa con la misma política pública de hace un año y medio y desgraciadamente no está enfrentando el problema de salud y económico como debería de ser y ahora lanza este tema de seguridad”, concluyó.