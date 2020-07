Lentejuelas, joyería y horóscopos, el legado de Walter Mercado llega hoy a Netflix

El astrólogo y adivino puertorriqueño es considerado uno de los más populares de la historia, conquistó al público de Latinoamérica y Europa con sus predicciones, brillantes capas, sus opulentas joyas y mensajes de amor y paz, pero ¿cómo se convirtió en dicho personaje?

Noroeste / Redacción

Uno de los recuerdos más recurrentes entre los millennials (y los que no lo son tanto), es aquel momento en que Walter Mercado se sentaba en su elegante y estrafalario sillón con una capa colorida e inmediatamente comenzaba a recitar lo que nos deparaba el destino.

El famoso astrólogo puertorriqueño fue durante décadas una luz para los latinos en Estados Unidos, además de uno de los adivinos más populares de la historia, que conquistó al público de Latinoamérica, Italia, Holanda y Reino Unido con sus predicciones y mensajes de amor y paz, difundió vanguardia.com.

“Nuestras abuelas nos mandaban callar a las 5:45 de la tarde”, dijo el productor y guionista Alex Fumero, uno de los tres latinos que han unido esfuerzos para hacer posible “Mucho Mucho Amor”, el primer documental de Walter Mercado que estrena este miércoles en la popular plataforma de streaming, Netflix.

“Walter Mercado era diferente y eso lo reflejaba en su estética impactante”, aseguró Kareem Tabsch, otro de los creadores de esta producción considerada una de las más esperadas de este verano.

En este documental se habla de la vida de Walter Mercado Salinas, quien nació en Ponce, Puerto Rico, un 9 de marzo de 1932. Se aborda el tema de sus inicios en el medio artístico y cómo fue que inició dando horóscopos en su natal Puerto Rico.

Walter Mercado rompió esquemas y nunca le importó lo que la gente dijera o pensara de él. Siempre evadió el tema de la sexualidad y vivió su vida como le dio la gana.

En el largometraje documental también participan los actores Eugenio Derbez y Lin-Manuel Miranda, contando las experiencias que los unieron al famoso adivino. Eugenio habló de cómo fue que se basó en Mercado para crear al personaje “Julio Esteban” quien daba los horóscopos en el programa “Al derecho y al Derbez”.

Por su parte, Lin-Manuel Miranda le expresó en persona la admiración que sentía por él, e incluso, le contó cómo de chico, se sentaba con su abuela a escuchar los horóscopos.

No obstante, los autores del documental, que tardaron casi 2 años en culminar el trabajo, aclaran que fuera de los focos de las cámaras Walter Mercado era una persona reservada y culta, aunque con ese matiz llamativo, “una forma de autoestima”, según Tabsch. Una personalidad muy particular que le permitió, además, durante décadas triunfar en el mercado hispano de Estados Unidos y Latinoamérica.

UN LEGADO DE AMOR Y PAZ

En el documental, Walter Mercado asegura que usaba la astrología para motivar a las personas e incluso se autodefine como “un adivino, pero no me gusta saber mi futuro, solo quiero disfrutar cada momento de mi vida”.

Cabe señalar que el astrólogo murió un día después de terminar de grabar “Mucho mucho amor”.

En entrevista con CNN, Kareem Tabsch aseguró que Walter era más que un ícono popular: “Usamos la palabra ícono cuando nos referimos a Walter. Pero era más que un ícono en muchos sentidos. Nosotros no podemos acordarnos de un momento en que Walter no existiera en la cultura popular o en la televisión. Él se da cuenta del nivel de fama que alcanzó, pero no se dio cuenta de todo lo que representó para los televidentes y fans. Era más que un horóscopo y un astrólogo, era un pionero que compartió el mensaje de que uno debe vivir la vida como quiera, a tener autoestima, ser auténtico y lo más importante en la vida, no era lo que uno creyera, lo más importante es que uno debía vivir la vida con amor, para uno mismo y para el prójimo, él sabía que ese era su mensaje y lo que dejó no solo en nosotros, sino en el mundo entero”.

Respecto al tema de la sexualidad de Walter Mercado, el director del documental recordó que aunque en innumerables ocasiones le preguntaron al respecto, siempre respondía que las nuevas generaciones estaban obsesionadas con el sexo.

“Nos decía que tenía relaciones con estrellas y planetas”, contó Fumero, quien matiza que Mercado no se identificaba como heterosexual, sin más.

Los productores y creadores del documental capturaron los dos últimos años de Walter, cuando luchó contra el envejecimiento, su legado y cómo se preparó para su último espectáculo lleno de celebridades. Seas o no fanático de Walter Mercado, el personaje que interpretaba el puertorriqueño es uno de los más repetitivos de la cultura pop.

LO QUE NO SABÍAS:

-Nació en 1932 en Ponce, Puerto Rico.

-Sus principios: Cuando era niño predijo que la campana de su escuela se iba a caer y sanó a un pajarito, por eso en el pueblo comenzaron a llamarlo ‘Walter Milagros’.

-Buscando la fama: En su juventud decidió lanzarse como actor y bailarín, participando en telenovelas, películas y obras teatrales.

-¿Y el amor? Walter confesó que el gran amor de su vida fue una modelo boricua que falleció en un accidente aéreo.

-El debut de Walter fue en 1970 cuando el astrólogo entró de improviso en un show del fallecido productor Elín Ortiz de Telemundo.