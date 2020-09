FUTBOL

León gestó la voltereta ante Atlas y alcanza el subliderato del Guard1anes 2020

Aunque Renato Ibarra adelantó a la Academia, el equipo esmeralda reaccionó para sacar una victoria que lo catapulta en la Tabla General

Noroeste / Redacción

León se impuso 2-1 al Atlas con un par de golazos que le permitieron quedarse con los tres puntos, llegar a 14 unidades y colocarse como sublíder del Guard1anes 2020, mientras que los rojinegros volvieron a las andadas y hasta terminaron con 10 hombres en el campo.

Parecía que iba a ser una noche distinta para los Zorros cuando a los 10 minutos llegó el gol de Renato Ibarra tras controlar y dejar el balón botando en el centro del área, luego le pegó con potencia y venció al portero Rodolfo Cota en el 1-0.

Fue el primer gol de Renato desde el problema legal que tuvo que enfrentar tras ser acusado de tentativa de feminicidio y que le costó salir del América.

Sin embargo, la Fiera salió de cacería y comenzó a hilar su futbol hasta conseguir dos goles, aunque al menos pudieron ser otros dos más.

Al 34’ Emmanuel Gigliotti definió el empate 1-1 tras una gran jugada de Fernando Navarro, quien recibió un balón largo, controló y recortó en el área. Solo que en vez de disparar soltó el pase para el Puma que definió con disparo de primera intención.

Apenas habían pasado tres minutos del primer tanto cuando llegó otro golazo de León. En esta ocasión Ángel Mena se metió al área por el costado derecho y rodeado de defensas le dio el balón a Fernando Navarro.

El lateral hizo gala de una gran finta y dejó pasar el balón entre sus piernas; después se acomodó para pegarle de zurda y ponerla pegada al poste en el 2-1.

Sin embargo los problemas rojinegros continuaron al 38’ cuando el mediocampista Edgar Zaldívar cayó mal y se lastimó la rodilla derecha, justo a pelear un balón con William Tesillo. Al final salió inmovilizado del Estadio León para ser sometido a estudios médicos y determinar la gravedad de la lesión.

Un minuto antes de acabar el primer tiempo llegó una expulsión para Renato Ibarra por una plancha sobre Mena. Sin embargo, el árbitro Adonai Escobedo revisó la jugada en el VAR y decidió rectificar su decisión y dejarlo en tarjeta amarilla.

💪🔝¡Poesía en movimiento!⚽️😍@5FerNavarro inició la jugada, 9 toques después recibió dentro del área y le puso medio gol a Emmanuel Gigliotti para que @clubleonfc festejara el primero de la noche. #Guard1anes2020 #DatosCitec pic.twitter.com/5qzMnRpSel — Centro de Innovación Tecnológica (@CITEC_Futbol) September 1, 2020

Pero el Atlas no se iba a salvar de tener un expulsado cuando Escobedo le mostró la tarjeta roja a Edyairth Ortega, tras ganarse una segunda amonestación por una patada sin balón en medio campo sobre Pedro Aquino.

¡Inspiración Esmeralda!@5FerNavarro firmó con mucha categoría una gran jugada de @clubleonfc. 44 segundos de posesión, 12 toques más el remate. Remontada del equipo de Ambriz. #FieraMonday #DatosCitec #Guard1anes2020 pic.twitter.com/MwJf2Ctp2i — Centro de Innovación Tecnológica (@CITEC_Futbol) September 1, 2020

Con esto prácticamente el equipo tapatío se resignó a no poder superar a León aunque el entrenador Diego Cocca hizo varios cambios pero ya no tuvo la oportunidad de generar opciones de gol. El Atlas es el peor equipo del torneo con 5 puntos y aún no sabe lo que es ganar de visita.