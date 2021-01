En redes sociales

León Larregui lanzó mensaje antivacunas y le llovieron memes comparándolo con Paty Navidad

La mayoría de estos memes ironizaban sobre lo parecido de las posturas de estas figuras de la farándula

Noroeste / Redacción

León Larregui y Paty Navidad son personas notables del mundo de la farándula que han dado mucho de qué hablar.

Este lunes, el vocalista de Zoé publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter exhortando a sus seguidores a no vacunarse contra el Covid-19. Horas después, las redes sociales se inundaron de memes ironizando sobre la común animadversión de Larregui y Paty Navidad contra las vacunas.

Esta fue su publicación: “No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, ¡de Roma! Me amenazarán o inventarán cosas de mí, pero es la verdad”.

A los pocos minutos de que se publicara este mensaje, el equipo de Twitter México suspendió la cuenta oficial del vocalista.

Publicaciones negando la importancia del virus y afirmando que las vacunas contra el Covid-19 son parte de un peligroso complot mundial, también provocaron que Twitter suspendiera la cuenta de Patricia Navidad.

La gran mayoría de los memes compartidos por usuarios hacían referencia, con humor, a que las ideas de León Larregui y Paty Navidad son tan parecidas que incluso parece que la actriz fue la que realizó la publicación a través de la cuenta del cantante.

La usuaria de Twitter Pilar Muñoz comentó: “Cuando León Larregui está drogado, es bueno para hacer canciones y súper chistoso. Cuando se une a las teorías de conspiración de Paty Navidad... ya no”.

Otros de los satíricos comentarios aludían a que León Larregui realiza estas controversiales declaraciones por consecuencia de los efectos perniciosos de algunas drogas.

A principios del mes de enero Paty Navidad afirmó que el análisis que ella ha realizado sobre los hechos relacionados con la pandemia de Covid-19 la ha llevado a cuestionar lo sucedido. Esta fue su polémica declaración:

“Leo, estudio, me informo y al final formo mi propio criterio, tengo mis propias opiniones y algo muy importante que se ha perdido, sentido común, señores. Hay que cuestionar más lo que está sucediendo... si realmente hubiera un virus letal como dicen, ¿no creen que ya nos hubiéramos muerto todos?”, aseveró.

León Larregui, de 47 años, es conocido por ser el vocalista de Zoé, una de las bandas de rock mexicanas más famosas de las últimas décadas. La banda conformada por Sergio Acosta, Jesús Báez y Ángel Mosqueda se fundó en 1997. Han sacado 7 álbumes de estudio: Zoé, Rocanlover, Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea, Reptilectric, Prográmaton, Aztlán y Sonidos de Karmatica Resonancia.

En 2010 protagonizó un escándalo cuando fue detenido en estado de ebriedad en la colonia Condesa.

Al ser abordado por los medios el relató lo siguiente: “A mí me agarraron caminando en la calle (...) Obviamente vi el alcoholímetro, me detuve, me bajé del coche, empecé a caminar y me detuvieron. (...) Si uno ya no puede caminar ebrio en la calle, es anticonstitucional”.

Patricia Navidad, también de 47 años, es una actriz y cantante mexicana. Ganó el concurso Señorita Sinaloa a los 17 años. Se volvió famosa, sobre todo, protagonizar telenovelas de Televisa, entre ellas:

“María Mercedes”, “Más Allá del Puente”,” Acapulco, cuerpo y Alma”, “Cañaveral de Pasiones”, “Te Juro que te Amo”, entre otras.