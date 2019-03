Leonor Ramírez habla de su novela Voces en el espejo a jóvenes mazatlecos

La autora mazatleca explica su obra a los estudiantes, como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ En el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la mujer que está realizando la Preparatoria Antonio Rosales de la UAS, la mañana de este miércoles estuvo en el auditorio de la institución la escritora Leonor Ramírez, ganadora de la 15 edición del Premio Valladolid a las letras por su novela Voces en el espejo.

La autora mazatleca coincide con los escritores en que una voz les dicta las ideas, las reacciones con las que van construyendo un mundo de palabras, con las que alimentan el universo de la literatura.

“Creo que a los escritores nos domina una voz interior o muchas voces, permites que esas voces creen el mundo de tu imaginación, eso es la creación”, compartió.

“El personaje de mi novela Voces en el espejo, Inés, tiene una sensibilidad tan exquisita que es difícil de comprender, a ella el color de las nubes, los rayos del sol pueden abrumarla de emoción”.

Relató que Inés es una niña que es abandonada emocionalmente desde pequeña y tiene que construir y explicar el mundo que la rodea sin una guía.

“No hubo quién la guiara, no sabe por qué no están sus padres cerca indicándole el camino, sobre todo cuando hay un misterio o no tienes respuestas para lo que te está sucediendo”, añadió Ramírez.