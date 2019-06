STASAG

Les guste o no les guste, soy el dirigente del Stasag: Pimentel

Hay cerrazón para el diálogo de las autoridades municipales, pero permanecerán en huelga el tiempo que sea necesario hasta que les cumplan los pendientes del contrato colectivo, afirma el líder del Sindicato del Ayuntamiento de Guasave

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ "Les guste o no les guste, soy el dirigente del Stasag", respondió Alejandro Pimentel Medina a las autoridades del Ayuntamiento de Guasave, después de que la Alcaldesa Aurelia Leal López declarara que en el estallamiento a huelga no negociarán con él.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave dijo que hay una cerrazón muy grande de la Presidenta Municipal, pero lo que debe hacer es respetar la ley.

"A veces no obtenemos lo que queremos, a veces no nos gusta quien está ahí, pero tenemos que respetar y lo digo porque la Presidenta dice que me desconocen, el no reconocerme es pisotear la ley", expuso.

Pimentel Medina aseguró que fue despedido del Ayuntamiento injustificadamente, por lo cual demandó ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, pero además el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo establece que la representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos y que los miembros de la directiva que sean separados por el patrón o que se separen por causa imputable a éste, continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos.

"La gente me está dando el respaldo, sigo siendo el representante y deben de respetar la ley, les guste o no les guste. Les guste o no les guste soy el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave y por lo tanto aquí vamos a estar", sostuvo.

El secretario general del Stasag agregó que lo único que le piden al Ayuntamiento es que respeten el contrato colectivo de trabajo y les otorguen lo que están demandando.

"Son 34 jubilaciones, liquidaciones, reposición de plazas y ellos hablan de seis plazas de gente que no está trabajando, es por lo que chambearon sus padres, es la herencia que les está dejando", indicó.

"Está en un contrato colectivo, no sé por qué dice ella que no se pueden heredar, hay contrato, por eso se demandó y ahí está, la justicia nos protege y nos ampara por esa situación".

Pimentel Medina advirtió que permanecerán en la huelga el tiempo que sea necesario hasta que el patrón les cumpla con lo pactado en el contrato colectivo que está firmado por los mismos representantes legales de la Comuna.