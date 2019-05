Lesión de Corey Kluber también impactaría a otros clubes

Si el diagnóstico inicial - fractura del cúbito- es confirmado, se trata de una lesión que tendrá repercusiones en todo el beisbol

Noroeste / Redacción

Esperemos que la lesión de Corey Kluber no sea tan seria como indicó el primer diagnóstico. Ver al as de los Indios ser golpeado en el brazo de lanzar por esa línea salida del bate de Brian Anderson de los Marlins la noche del miércoles en Miami fue realmente doloroso.

Pero si el diagnóstico inicial - fractura del cúbito- es confirmado, se trata de una lesión que tendrá repercusiones en todo el beisbol. En ese sentido, puede que muchas cosas hayan cambiado en un instante en lo que a la pelea por la postemporada respecta, especialmente en la Liga Americana.

Aquí repasamos algunos de eso escenarios:

1. Los Indios podrían verse motivados a vender, por lo que el derecho Trevor Bauer (agente libre después del 2020) y quizás otros peloteros de impacto podrían estar disponibles para algún equipo en la pelea. Es un escenario no deseado, pero que la directiva de Cleveland debe considerar. Con otros dos abridores -- Mike Clevinger y el dominicano Danny Salazar -- fuera indefinidamente con sendas lesiones, la rotación que ha podido separar a los Indios de sus competidores se ve muy disminuida.

2. Los Mellizos ahora tienen un camino más claro para llevarse la División Central de la L.A. y acabar con la racha de tres coronas divisiones de los Indios. Y dado que tras la jornada del miércoles tenían marca de 18-10, las cosas ya lucían bastante claras.

3. Los Mellizos podrían verse motivados a comprar tras la lesión de Kluber. Están liderando a la L.A. en varias categorías ofensivas y de golpe podrían verse interesados en ir por agentes libres como Craig Kimbrel y Dallas Keuchel.

4. Puede que los Medias Rojas, después de todo, no terminen pagando por su flojo arranque, pues uno de los dos comodines del Joven Circuito podría estar ahora más a la mano que antes de la lesión de Kluber. Las posibilidades de que tres equipos de la División Este de la L.A. -- Rays, Yankees, Medias Roja -- parecieran más realistas que nunca.

5. Al final del día, cada equipo se verá impactado. ¿Qué podría hacer Bauer para las posibilidades de postemporada de Filis o Cerveceros? Si los Indios deciden reconstruir su roster, impactarían a cualquier otro equipo que esté tratando de tantear el mercado para establecer el valor sus propios jóvenes.

Si se están preguntando cómo es que un pelotero puede alterar tantas cosas, consideren de quién se trata. En las cinco temporadas anteriores, Kluber está sólo detrás de Max Scherzer en innings lanzados, aperturas y victorias. Es primero en juegos completos en ese lapso y cuarto en efectividad (2.85) entre los abridores.

Kluber es uno de los pilares del renacimiento del beisbol en Cleveland y los Indios han hecho énfasis en qué no se sabe cuándo podría volver. Claro que toda esta especulación podría no valer de mucho si la lesión no están seria como se teme.

Pero esto no se trata sólo de los Indios, así sean ellos el punto de partida. El beisbol es mejor cuando Kluber está lanzando cada cinco días.

(Con información de MLB)