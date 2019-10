Leticia CalderÃ³n se niega rotundamente a que sus hijos visiten a Juan Collado

Leticia Calderón se niega rotundamente a que sus hijos visiten a Juan Collado

La actriz fue contundente al decir que sus hijos no irán a prisión para visitar a su padre, el abogado Juan Collado

Noroeste / Redacción

La actriz Leticia Calderón fue cuestionada por la prensa a su llegada al homenaje para José José en Bellas Artes, el tema que no podía dejar de tocarse en las preguntas hechas por el reportero del programa Suelta la sopa, sin lugar a dudas fue el de su ex pareja Juan Collado, con quien Calderón tiene dos hijos.

Juan Collado fue detenido hace tres meses y se encuentra en el reclusorio norte. En el breve encuentro con los medios, Leticia Calderón aclaró si tiene pensado irlo a visitar o permitir que sus hijos vayan a ver a su papá.

Con un contundente y breve mensaje la actriz que se ha caracterizado por el hermetismo que maneja su vida privada, dejó muy claro que no permitirá que sus hijos pisen la prisión para visitar a Collado.

Sin embargo, tras su fugaz encuentro con los medios, Leticia dejó claro que el padre de sus hijos cuenta con su apoyo, aunque no tiene pensado ir a visitarlo, ni lo ha hecho en días recientes.

En días recientes, la actriz Yadhira Carrillo pidió apoyo al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que no han encontrado ninguna prueba para que Collado, su pareja, siga privado de su libertad.

“No le encuentran nada a Juan, ya lleva tres meses allá adentro. Ya lo revisaron por arriba y por abajo y nada. No entendemos, lo agarraron en la calle así y lo suben a una camioneta ilegal. Ya estamos esperando. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es?”, dijo la esposa del abogado.

Por su parte, AMLO contestó a la estrella de telenovelas argumentando que él no tiene nada qué ver con el caso y que él no es el encargado de resolver o atender este tipo de asuntos.

“No me meto yo en eso, eso tiene que ver con la Fiscalía General de la República. Te agradezco mucho. No me corresponde (tratar el asunto)”, dijo el Presidente a los micrófonos de la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace unos días.