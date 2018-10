Lewis Hamilton arrasa en el Gran Premio de JapÃ³n

SUZUKA._ Fue un Gran Premio de Japón dramático para la mayor parte de los pilotos de la Fórmula 1, pero para el vencedor Lewis Hamilton parecía ser un sereno domingo, mientras arrasaba con su quinta victoria en Japón y su cuarta en Suzuka, mientras que su rival por el título, Sebastian Vettel, terminó sexto.

Fue la 71a victoria de Hamilton en su carrera y su número 50 para Mercedes, y extendió su ventaja por el título sobre Vettel a 67 puntos, con el alemán reclamando sólo ocho para el sexto puesto luego de una dura carrera que lo vio girar temprano al siguiente contacto con Max Verstappen de Red Bull.

A crucial moment in the grand prix, and the title race...

Lap 8: Seb 💥 Max#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/pTrYZ4z2uK