Lewis Hamilton conquista el Gran Premio de EspaÃ±a

BARCELONA._ El inglés Lewis Hamilton recuperó el liderato del Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de España, el quinto del año, en el circuito de Montmeló (Barcelona), donde encabezó un nuevo “doblete” de Mercedes junto a su compañero finlandés Valtteri Bottas.

Hamilton, que marcó la vuelta rápida en carrera, firmó en el circuito de las afueras de la Ciudad Condal -donde acabó tercero el holandés Max Verstappen (Red Bull)- su tercera victoria del año, la cuarta en España y la septuagésima sexta en Fórmula Uno; y lidera el Mundial con 112 puntos, siete más que su compañero finlandés.

Los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del monegasco Charles Leclerc concluyeron cuarto y quinto, respectivamente; y el español Carlos Sainz (McLaren) -que avanzó cuatro puestos desde la salida- fue octavo; en otra jornada dominante de los Mercedes, que firmaron su quinto ‘doblete’ en las primeras cinco carreras de las 21 que integran un Mundial que concluirá el 1 de diciembre en Abu Dabi.

El francés Pierre Gasly (Red Bull) acabó sexto, por delante del danés Kevin Magnussen (Haas), que finalizó en séptima posición la quinta prueba del año.

Una carrera en la que también entraron en los puntos el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso) y el francés Romain Grosjean (Haas), noveno y décimo, respectivamente, este domingo en Montmeló, donde el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Racing Point) acabó decimoquinto y no puntuó.

Un fin de semana para olvidar! No tuvimos ritmo en ningún momento, ahora a enfocarnos a regresar con todo en Monaco! ••• A weekend to forget! We couldn’t find the pace at any moment, now it’s time prepare a great come back for Monaco! #NeverGiveUP #Checo11 #SpanishGP pic.twitter.com/HcSjiccDFY