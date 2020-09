AUTOMOVILISMO

Lewis Hamilton consigue la pole del GP de Rusia; buscará igualar el récord de Michael Schumacher

El británico puede llegar a los 91 triunfos en su carrera el domingo e igualar el récord de Michael Schumacher

Sinembargo.MX

RUSIA._ Lewis Hamilton dio otro paso el sábado rumbo al récord de victorias en la Fórmula Uno al asegurar la pole position para el Gran Premio de Rusia, después de que apenas evitó una eliminación prematura gracias al choque de Sebastian Vettel.

Hamilton impuso una marca de la pista con un minuto, 31,304 segundos, para superar a Max Verstappen de Red Bull por 0,563 segundos y asegurar su quinta pole consecutiva. Hamilton puede llegar a los 91 triunfos en su carrera el domingo e igualar el récord de Michael Schumacher.

El compañero de Hamilton en Mercedes, Valtteri Bottas, terminó en la tercera posición, detrás de Verstappen, y a 0,652 segundos del tiempo de Hamilton.

La distancia entre la parrilla y la primera curva significan que Bottas aún podría amenazar con rebasar a Hamilton desde la arrancada, aprovechando la estela del auto de su compañero.

“Este año vemos que nuestros carros crean mayor fricción y carga este año que en años anteriores. Así que, a grandes rasgos, anticipo que uno de estos dos (Verstappen y Bottas) pasen volando en algún momento”, dijo Hamilton. “Creo que me enfocaré en mi carrera e ir lo más rápido que pueda”.

Bottas logró su primera victoria en el GP de Rusia de 2017 luego de arrancar tercero y superar a los dos Ferrari frente a él.

Verstappen y Bottas inician con neumáticos intermedios, lo que podría darles ventaja en términos de estrategia de pits sobre Hamilton, quien inicia con gomas blandas que se desgastan mucho más rápido.

“Voy a tener que cuidar esos neumáticos todo lo que pueda. Si me rebasan, se van a despegar mucho”, dijo Hamilton.

Verstappen no ocultó su satisfacción con su segundo lugar en la parrilla.

“No esperaba eso y la pista fue grandiosa para nosotros. Si mañana tenemos una buena arrancada, no se sabe qué pueda suceder”, declaró.

El mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, partirá en el cuarto lugar, seguido del australiano Daniel Ricciardo, de Renault.

Vettel perdió el control de su monoplaza sobre la cuneta interior de la curva cuatro, de 90 grados a la derecha, y se estrelló con el muro antes de volver a la pista. Su compañero de Ferrari Charles Leclrec le seguía de cerca y apenas evitó el auto de Vettel.

“Dios mío, eso estuvo muy, muy cerca”, dijo Leclerc a su equipo por la radio. Leclerc terminó en la décimo primera posición y Vettel partirá décimo quinto, y Ferrari no colocó ningún auto dentro de los 10 primeros de la parrilla por tercera ocasión en cuatro carreras.

El choque de Vettel provocó una bandera roja mientras Hamilton intentaba registrar su primera vuelta válida para avanzar a la tercera sesión, después de que su primer intento fue desechado por salirse de la pista.

Una vez que se limpió la pista y se reinició la sesión, Hamilton tuvo que acelerar para cruzar la meta a tiempo y poder registrar una vuelta rápida, con apenas un segundo de sobra.

“Fue horrible”, dijo Hamilton. “Tenía el corazón en la boca”.

Hamilton también deberá reportarse con los alguaciles debido a un incidente en el que salió de la pista en la primera sesión de clasificación. No se tomaron medidas adicionales al concluirse que Hamilton no sacó ventaja del incidente debido a que esa vuelta no se contabilizó.