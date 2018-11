Lewis Hamilton se come la cereza del pastel en Abu Dhabi, premio que marca el retiro de Fernando Alonso de F1

ABU DHABI._ Como jugó en su batalla por el campeonato este año también, Sebastian Vettel se vio obligado a jugar el papel secundario de un imperioso Lewis Hamilton en el final de la temporada del Gran Premio de Abu Dhabi cuando el piloto de Mercedes obtuvo su undécima victoria de la temporada, disfrutando de una actuación serena que perfectamente reflejó su majestuosa carrera hacia su quinto título este año.

Detrás de él, Vettel tuvo una carrera solitaria al segundo lugar, luego de despachar al compañero de equipo de Hamilton, Valtteri Bottas, a mitad de carrera, mientras que el par de pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Daniel Ricciardo, lo siguieron. Ricciardo no pudo reclamar el podio que tanto quería, en su carrera número 100 y final para Red Bull antes de mudarse a Renault. Bottas terminó quinto.

A perfect end to a season that brought him his fifth world title 🔥@LewisHamilton takes his 11th win of 2018 with victory at the #AbuDhabiGP 🇦🇪#F1 pic.twitter.com/B5hNzacn5E