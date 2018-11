Lewis Hamilton se queda con la pole en el Gran Premio de Brasil

SAO PAULO._ Había un equipo familiar en la pole en Brasil, y fue otro hito en su viaje de Fórmula 1.

Lewis Hamilton, después de ganar su quinto campeonato mundial la última vez en México, no quitó el pie del acelerador en Interlagos, reclamando el puesto número 100 de Mercedes en la F1 y su quinto consecutivo aquí, terminando en menos de una décima parte. Un segundo por delante del rival más cercano, Sebastian Vettel en el Ferrari.

Pole 82! Very happy being here in Brazil and having Senna on my helmet 🇧🇷 Huge thanks to the team, we move forward to race day #BrazilGP #F1 #TeamLH @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/Y6wOVdVUFr