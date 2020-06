Lewis Hamilton, triste y decepcionado tras declaraciones de Bernie Ecclestone

LONDRES._ El sextuple campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, afirmó este sábado estar "triste y decepcionado" por las palabras de Bernie Ecclestone, que fuera patrón de la máxima categoría automovilística, que dijo en la CNN que "las personas negras eran a veces más racistas que las blancas".

"Estoy muy triste y decepcionado al leer estos comentarios", escribió en Instagram el piloto británico de Mercedes. "Bernie está fuera de este deporte, es de otra generación, pero es exactamente eso lo que no va".

La respuesta de Hamilton Lewis Hamilton calificó los comentarios de Bernie Ecclestone, que fue el patrón de la Fórmula 1 durante más de 30 años, de "ignorantes y sin educación".

"Nos muestran hasta dónde debemos ir, como sociedad, antes de que una igualdad real sea posible", continuó el piloto de 35 años, muy implicado en las redes sociales en el movimiento "Black Lives Matter".

"Comprendo totalmente ahora que nada se ha dicho o hecho para hacer nuestro deporte más diversificado o para combatir los ataques racistas que je sufrido en el curso de mi carrera", añadió.

Lewis Hamilton tiene una parte de sus orígenes de Granada, pequeña isla de las Antillas que su abuelo dejó para instalarse en Inglaterra. Hamilton es actualmente el único piloto negro en Fórmula 1.

"El tiempo del cambio ha llegado. No voy a parar de empujar para crear un futuro inclusivo en nuestro deporte, con las mismas oportunidades para todo el mundo (...) Quiero continuar utilizando mi voz para dar la palabra a los que lo la tienen", aseguró el británico.

Went down to Hyde Park today for the peaceful protest and I was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds supporting this movement. It was really moving. I’m feeling extremely positive that change will come, but we cannot stop now. #blacklivesmatter ✊🏾 pic.twitter.com/koOTEPOXAh