Ley de Amnistía es positiva: Loza Ochoa

El ex Ombudsman espera que con esta ley se haga justicia a las personas vulnerables encarceladas

América Armenta

22/04/2020 | 12:08 AM

CULIACÁN._ La recién aprobada Ley de Amnistía es una oportunidad para hacer justicia a personas que no cometieron delitos graves, aseguró Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.

Las personas pertenecientes a un grupo vulnerable que están en las cárceles y algunas esperando sentencia como indígenas con un mal proceso, es a quienes espera Loza Ochoa que dejen en libertad.

“Para hacerle justicia a mucha gente que no cometió delitos graves, no con mano armada, muchos indígenas que les llevaron los procesos no en su lengua, sino en castellano, cuando tienen dificultad para eso, además las leyes contemplan que si son indígenas el juicio tiene que ser en su lengua”, resaltó el activista.

“Gente que tiene problemas de enfermedades crónicas, que tienen edades muy avanzadas y presos políticos porque los hay en nuestro país como herencia del gobierno anterior y creo que no se les había hecho justicia en estos 16 meses que van del nuevo gobierno”, agregó.

Estos son los perfiles que el defensor de derechos humanos espera que queden libres también en la entidad, por lo que expuso que espera que el Congreso del Estado de Sinaloa, así como el de cada entidad en el país, sigan ese tipo de iniciativas.

“Que lo hagan de la manera más fiel y no restrinjan demasiado a la hora de contemplar los perfiles de quienes deben ser liberados”, manifestó.

ONU celebra ley mexicana

La Organización de Naciones Unidas celebró la Ley de Amnistía recién aprobada por el Senado de la República y hace un llamado para que se aplique a la brevedad y evitar el congestionamiento de las cárceles en la emergencia sanitaria.

“En el contexto de la pandemia de Covid-19 esta ley adquiere aún más relevancia porque su correcta aplicación puede llevar a reducir los riesgos de contagio en centros penitenciarios federales, además de alentar a las entidades federativas a adoptar medidas de naturaleza similar”, expusieron Antonino De Leo, representante de la ONU Drogas y Crimen en México, y Jesús Peña, Representante Adjunto de la ONU Derechos Humanos en México.