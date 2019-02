Ley de Estacionamientos atenta contra Derechos Humanos: Valenzuela

Esta Ley no sólo atenta contra la libre competencia empresarial, sino que afecta directamente a los derechos humanos de los comerciantes, considera un líder de este gremio

Heriberto Giusti Angulo

La iniciativa de Ley de Estacionamientos de Vehículos que propuso el diputado local Pedro Alonso Villegas Lobo va en contra de la libre empresa y de los derechos humanos de los empresarios, considera José Valenzuela García, dirigente de la Asociación de Estacionamientos Privados con Servicio al Público del Estado de Sinaloa.

“Primero que nada, la preocupación es si es a nombre de la Fracción Parlamentaria de Morena, de este partido político, o es una posición de un diputado del mismo partido: es muy distinto a que lo haga a nombre de la Fraccion Parlamentaria. Si el partido lo está apoyando sería muy lamentable, muy triste que se quiera acotar la libre empresa, la libre competencia y los derechos y las garantías individuales de nosotros los empresarios”, expresa.

“Creemos que esto es un ataque directo a la libre empresa. El estacionamiento no es un servicio público que te tenga que dar el Estado, no está dentro de los servicios públicos que vienen en el artículo 115 constitucional: el Estado está obligado a darte servicios públicos tales como alumbrado público, seguridad pública, obra pública, agua potable y mercados, pero en ningún lugar aparece el servicio de estacionamiento como un servicio público”, indica.

Para Valenzuela García, el problema con esta iniciativa de Ley va más allá de la afectación económica que pueda tener, sino que también afecta directamente a los derechos humanos de los empresarios.

“Nosotros no vamos a descansar en esto porque va más allá. Y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a los demás empresarios que así como están atentando contra nosotros, el día de mañana les van a regular el café, les van a regular la carne, les van a regular el pollo, y esto lo único que hace es generar escasez de productos y servicios. Que pongan atención porque es algo muy serio”, expresa.

“El artículo 5 constitucional habla precisamente de la garante de que todo hombre tiene derecho a trabajar siempre y cuando sea lícita tu actividad, y nuestra actividad es lícita. Todo el mundo tenemos derecho a ganar dinero, a invertir, y esto precisamente lo contraviene: es como si yo le dijera a este diputado que trabajara gratis. No voy a invertir en un estacionamiento para darlo gratuito. ¿En qué cabeza cabe que vas a invertir y vas a trabajar y vas a generar empleos, y lo vas a dar gratuito el estacionamiento?”, critica.

Agrega que se han presentado iniciativas similares a lo largo del país, algunas de los cuales entraron en controversia legal y perdieron, pero también hubo otras que entraron en vigor.

“Se han hecho estos intentos. En Baja California se hizo: el Congreso del Estado en ese tiempo metió una iniciativa de Ley y cuando entra la iniciativa los empresarios de Baja California se quejan con el Gobernador, cierran los estacionamientos, y el Gobernador en ese tiempo hace un decreto, veta la Ley, y queda sin efectos”, explica.

“En Querétaro en este momento lo tienen gratuito y en Ciudad Juárez también, ¿y qué está pasando? Que se está polarizando. En la Ciudad de México se han defendido también y hay jurisprudencia, y ha habido una defensa legal que a nada bueno lleva porque lejos de trabajar juntos sociedad y Gobierno, lo que hace esto es dividirnos”, lamenta.

Por otro lado, Valenzuela García critica también que la iniciativa de Ley contemple que los propietarios de estacionamientos respondan ante el conductor en caso de un percance.

“Bueno, pues que nos digan cómo hacerlo porque ya lo hemos dicho hasta el cansancio: nosotros no ofrecemos el servicio de custodia de tu vehículo, nuestro servicio es de que estaciones tu vehículo. Para ofrecerte servicio de custodia necesitas dejármelo en custodia, vaya: tomarle fotografías; hacer un inventario físico para poder hacerme responsable de lo que me estás dejando; si tu carro venía con un golpe; si le faltaba alguna pieza a tu vehículo; si traías la laptop o un artículo de valor adentro”, explica.

“Yo no ofrezco ese servicio porque sería muy caro y muy difícil de levantar los inventarios, y la gente no va a querer perder media hora en que yo le levante un inventario físico a la unidad. Habrá algún estacionamiento que vea la oportunidad de prestar el servicio de custodia y ¡adelante!: puede ser una oportunidad, un nicho de mercado que no hemos visto. Júralo que si es una oportunidad lo vamos a llevar a cabo”.

“Como un nicho a lo mejor te cuesta 100 pesos la hora, o 200, no sé, y asignarte algún lugar especial para que tu vehiculo esté custdiado y guardado, y ponerte un vigilante desde que llegas tú hasta que te vas: que no se mueva la persona de donde está el vehículo”, ejemplifica.

Finalmente, comenta que en lugar de proponer este tipo de leyes sin consultarlos, los legisladores debieran trabajar en conjunto con los empresarios de estacionamientos para buscar el desarrollo de la región.

“Lo que deberían de hacer nuestros diputados es cómo generar inversión. Que se pregunten por qué no hay estacionamientos de varios pisos en el Centro. Lo que deberían de hacer es cómo incentivarnos a nosotros a que invirtamos en estacionamientos en el Centro Histórico, que adolece, que hace falta”, opina.

“Donde hay estacionamientos hay desarrollo comercial. Eso deberían de estar buscando: preguntándonos de qué manera trabajemos juntos. Eso es lo que deberían estar haciendo los congresistas, en lugar de estar haciendo ese tipo de iniciativas que no llevan mas que a la confrontación y la polarización de los ciudadanos”.