Ley de estacionamientos es una medida populista, dice Sergio Jacobo

El coordinador del PRI en el Congreso consideró que la propuesta implica un desconocimiento de la Ley y de la jurisprudencia que ya se ha emitido por parte de la Suprema Corte de Justicia

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ El grupo parlamentario del PRI fijó su postura en torno a la propuesta de Ley que busca hacer gratuitos los estacionamientos privados de Sinaloa.

En contra de la iniciativa hecha por el diputado morenista Pedro Villegas Lobo, el líder de la fracción priista en el Congreso del Estado, Sergio Jacobo Gutiérrez, dijo en conferencia de prensa que ellos están en contra de esta medida.

“De manera particular, quiero referirme a un tema que ha sido sentido en esta mesa de la Intercamaral y quiero fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI con relación al tema de los estacionamientos”, indicó.

“Ustedes saben que al interior de esta Legislatura se ha generado por ahí una propuesta en este sentido, y lo que nosotros decimos es que esta propuesta es totalmente irresponsable, es una propuesta populista que implica un desconocimiento pleno de la Ley, un desconocimiento de la jurisprudencia que ya en este sentido se ha emitido por parte de la Suprema Corte de Justicia”, añadió.

“Y es una propuesta, nosotros decimos, mal intencionada y además perniciosa porque envía una mala señal en lo que tiene que ver con la certeza jurídica que se requiere para la inversión y para el respeto a la propiedad privada”, reflexionó.

Por su parte, el dirigente de la Asociación de Estacionamientos Privados con Servicio al Público del Estado de Sinaloa, José Valenzuela García, expresó que la propuesta de Ley coarta la libertad de los empresarios.

“Lo que se trata aquí es que una plaza comercial no recibió recursos públicos, sino que funciona con recursos privados. Y su estrategia de cobrar o no cobrar precisamente es la libertad que tienen ellos en su inversión, que no atenta tampoco con la libertad de los usuarios: nosotros decidiremos si vamos o no a esa plaza comercial”, comentó.