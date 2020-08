Ley de Obras Públicas ya se analizó, responde Diputada local a Quirino Ordaz

Durante un año y medio estuvo en el análisis, incluso con foros en los que participó el gremio de la construcción, aclara Flora Miranda Leal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La Ley de Obras Públicas aprobada por unanimidad por el Congreso del Estado se analizó durante un año y medio antes de avalarse en el Pleno e incluso se realizaron foros abiertos en los que participaron los constructores, por lo que no hay pretextos para que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel no la publique, respondió Flora Isela Miranda Leal.

La diputada local, presidenta de la comisión de Comunicaciones y Obras Públicas del Congreso del Estado, señaló que el motivo por el que el Mandatario estatal no la manda publicar es por falta de voluntad.

“El Gobernador no tiene por qué poner atención a los constructores, más bien debe acatar una ley que fue consensuada con ellos mismos, que sale por unanimidad en el Legislativo y cae en desacato en el momento que no la publica una vez que no hace observaciones ni la objeta”, consideró.

“Fuimos la comisión que impulsó los primeros foros abiertos donde tuvieron cabida todos, desde la más pequeña de las empresas constructoras hasta los legisladores, el Ejecutivo que fue parte de estas modificaciones, entonces no vemos cuál otra revisión pueda haber, cuando fueron atendidas las sugerencias, los temas y se consideraron cinco iniciativas para lograr esta reforma”.

Flora Isela Miranda Leal, presidenta de la comisión de Comunicaciones y Obras Públicas del Congreso del Estado.

Lo que Ordaz Coppel debe de hacer es poner por delante la legalidad de la aprobación de esta ley, indicó.

La legisladora guasavense expuso que ciertamente el Gobernador tiene la facultad de publicar esta ley cuando él decida, una vez que no se hacen observaciones en un lapso de más o menos ocho días a partir de que les llega el decreto y no se publica, cae en desacato.

“Falta voluntad política, porque aquí está expresada la ciudadanía, el gremio de la construcción, el Ejecutivo y el Legislativo que fuimos parte, a un año y medio de que se dieron los primeros foros, de que se pudo consensuar con las partes para poder avanzar en este tema”, expresó.

Miranda Leal dijo que esta norma debe ser publicada para que entre en vigor y que las obras que se apliquen con recursos federales, estatales y hasta las municipales puedan sujetarse a dicha ley aprobada.

La diputada local detalló que fue el 11 de junio cuando esta ley fue aprobada en el Pleno del Congreso y debió publicarse el 25 de junio.