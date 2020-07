Ley no nos obliga a justificar pago por riesgo laboral: Alcaldesa de Guasave

Aurelia Leal López, quien según el informe de la ASE de la cuenta pública 2018 recibió en noviembre y diciembre de ese año pagos sin justificar de 106 mil 304 pesos por ese concepto, asegura que no tienen por qué llevar constancias del IMSS para justificar el gasto

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La ley no los obliga a justificar con una constancia del IMSS el pago que recibieron por concepto de riesgos laborales, el cual está integrado al salario, respondió Aurelia Leal López.

La Presidenta Municipal de Guasave aclaró que no se trata de sobresueldos, como lo maneja el dictamen de la comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, ya que es parte del salario que reciben y el cual ella se bajó en los primeros meses de la presente administración.

“Sí está justificado (el pago). Nosotros vamos a solventar las observaciones, la ley te dice que si yo estuviera incapacitada por el IMSS entonces sí debería de llevar la constancia, pero no nos obliga la ley a que la demos y si eso les causa ruido, lo podemos discutir, pero como digo, no te obliga la ley a que llevemos una constancia del Seguro Social, porque el Seguro Social no lo está pagando, lo está pagando el Municipio y lo está integrando al propio sueldo”, explicó.

En el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave de 2018, la Auditoria Superior del Estado observó pagos sin justificar por un millón 101 mil 715.52 pesos por concepto de Riesgos Laborales hechos a la ex Alcaldesa Diana Armenta, a la Presidenta Municipal actual Aurelia Leal, a regidores de la pasada administración y la presente, al ex síndico procurador anterior y al actual, y a personal de Seguridad Pública.

Leal López justificó que encontraron ese formato contable en la integración del salario, el cual viene de muchas administraciones anteriores.

-¿Por qué entra este concepto de riesgos laborales?

Así se integró, yo no lo integré, así está integrado en el Municipio, pero si hay que cambiar vamos a cambiarlo, pero que nos den el sustento legal.

-¿No es para que a los funcionarios no le descuenten tanto de impuestos?

Mira, yo no te podría decir eso, yo no me encargo de la nómina, quien se encarga de la nómina es el Oficial Mayor, pero, como digo, nosotros venimos siguiendo un proceso que siguieron las administraciones pasadas en cuanto a la nómina, lo único que no seguí yo fue aumentarme el salario, sino que me lo bajé.

La Alcaldesa de Guasave subrayó que nunca habían tenido ese problema por el concepto de riesgos laborales en el pago a funcionarios.

“Nosotros encontramos este formato así, aquí está donde me bajé el salario y los riesgos laborales ahora son de 19 mil 493 pesos. Soy de las presidentas que ganan menos. Mi salario total, con riesgos laborales integrados, era de 35 mil 717 y ahorita es de 28 mil 397 pesos”, indicó.

“Puedo decir, mirando de frente, que no escondemos nada, que no hay nada turbio, nosotros seguimos con la temática que traen las anteriores administraciones, yo he sido regidora durante tres periodos”.

Leal López sostuvo que desde que entraron, la presente administración ha sido austera y transparente, incluso con regidores ganando un sueldo que es el mismo desde hace 18 años.

Aseguró que han ejercido con responsabilidad el gasto público, disminuyendo la deuda, licitando las obras de manera transparente y sin aprobarse sobresueldos.