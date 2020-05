Leyenda de Wolves aÃºn no considera a RaÃºl JimÃ©nez un delantero de clase mundial

Leyenda de Wolves aún no considera a Raúl Jiménez un delantero de clase mundial

John Richards no considera al mexicano entre los mejores de su posición

Noroeste / Redacción

30/04/2020 | 12:31 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Raúl Jiménez es un jugador altamente valorado por los Wolves. El mexicano ha sido el máximo anotador de los Lobos en este año y medio de ensueño, que les permitió llegar a Europa League y pelear por un boleto para la Champions antes del parón por el Covid-19.

Constantemente sus compañeros, entrenadores de otros equipos y ex futbolistas entregan elogios para su magnífico estado de forma. Sin embargo, desde el mismo Wolverhampton llegó alguien que necesita ver más años exitosos de Raúl Alonso para valorarlo mejor.

John Richards es una de las leyendas del club. Militó con los de Molineaux Stadium por más de catorce años, sumando 385 apariciones y marcando 144 goles. El ex delantero inglés tuvo palabras positivas para el ex América, aunque aún no lo considera entre los mejores de su posición.

“Diría que todavía debe hacerlo un poco más, pero tiene todos los atributos de un delantero de clase mundial. Para llegar a ese tipo de nivel, debes hacerlo durante cuatro o cinco temporadas”, dijo en entrevista para Express & Star.

Sin embargo, desea que Raúl se mantenga en el club, sabiendo que otras instituciones ya lo estarían observando.

“Creo que hay más de él para ser perfectamente honesto, y espero que sea con Wolves. No hay duda de que habrá clubes que lo han estado observando, clubes de alto rango, no solo en la Premier League sino en toda Europa”.

(Con información de Yahoo)