Leyva y Labrador se llevan a toda ley la Carrera AtlÃ©tica del Colegio de Abogados

Leyva y Labrador se llevan a toda ley la Carrera Atlética del Colegio de Abogados

A la edición número 32 de la justa se dan cita cerca de 150 corredores

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Los corredores Juan de Dios Leyva y Alejandra Labrador se proclamaron campeones de la tradicional Carrera Atlética del Colegio de Abogados Genaro Estrada AC 2019, que se celebró en el puerto.

Fueron cerca de 150 los corredores que se dieron cita al Paseo Olas Altas para formar parte de la edición número 32 de esta justa atlética, la cual tiene como finalidad festejar el Día del Abogado.

Dentro de la competencia de categoría Libre Varonil, el primero en cruzar fue el joven Juan de Dios Leyva, mostrando un paso firme y continuo desde el comienzo, el cual le permitió cruzar la meta en un tiempo de 8:24.53

El segundo en cruzar la meta fue Jesús Labrador Aguirre, quien registró un tiempo de 8:24.82, mientras que el tercer lugar se lo quedó Eduardo García con tiempo de 9:00.

En la categoría Libre Femenil, el primer puesto se lo llevó Alejandra Labrador, quien mostrando una imponente actuación terminó con marca de 10:24.

Quien se llevó la medalla de plata fue la joven Reyna Labrador, al cruzar la línea final en tiempo de 10:32, dejando en la tercera posición a Fátima Aguirre con 11:11.

Dentro de la competencia Juvenil, el primer lugar de la rama varonil fue para Isael Gómez con 5:51, seguido por Carlos Flores (6:03) y Jesús Partida (6:32).

En la rama femenil, el primer lugar fue para Jazmín Machado (6:56), delante de Daniela Fonseca (7:22) y Gema Flores (9:17).

Quienes también tuvieron una tarde deportiva y de diversión fueron los del día, pues dentro de la categoría Abogados, el primer lugar en la rama varonil se lo quedó David Aguirre y en la femenil Edali Quiroz.

Reconocen a Pacho

Como ya es tradición dentro de esta justa, se hizo entrega de un reconocimiento a un deportista destacado del puerto, siendo en esta ocasión el mánager de Venados de Mazatlán, Juan José Pacho, por su trayectoria dentro del beisbol porteño.

“Estoy muy emocionado, es algo que no me esperaba, fue algo sorpresivo, sobre todo cuando me comentaron que cuando salió mi nombre como candidato, el voto fue por unanimidad, por lo que estoy muy agradecido”, dijo Pacho.

“El que me eligieran a mí es algo que acepto con mucho cariño, pues todo esto ha sido por todo lo que se ha hecho como pelotero y mánager, pero tiene que ver mucho la gente, que me ha recibido y me ha dado el apapacho”, añadió.

OTROS RESULTADOS

Infantil

5-6 Años

Femenil

Sol Ayala Melany Lizárraga Dayana Aros

Varonil

Tadeo Ponce Pedro Fonseca Héctor Cuevas

7-8 Años

Femenil

AimÉ Osuna Melany Ramírez Sol Souza

Varonil

Santiago Bretones Ricardo Lizárraga Ángel Herrera

9-10 Años

Femenil

Leslie Soto Luna Souza Carmen Labrador

Varonil

Julio Osuna Vicente Domínguez Alex Briseño

11-12 Años

Femenil

Luciana Calleros Karla Ramos Joselyn Flores

Varonil

Brayan Bretado Brandon Vargas Nathan Farrel

13-14 Años

Femenil

Cassandra Dévora Aylín Anguiano Blanca Melendres

Varonil