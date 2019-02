Liberan a Jorge Ramos y 5 periodistas. A Maduro no le gustÃ³ la entrevista. MÃ©xico protesta

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo/EFE).– Daniel Coronell, presidente de noticias de la cadena Univisión, confirmó que el grupo de periodistas encabezado por Jorge Ramos ya fue liberado, luego de que fueran detenidos de forma arbitraria en el Palacio de Miraflores durante una entrevista que realizaron a Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela.

“Confirmado: Estoy hablando con @jorgeramosnews. Él y los otros miembros del equipo fueron liberados. Los equipos y el material de la entrevista que no le gustó a @NicolasMaduro fueron confiscados”, informó la noche de este lunes a través de su cuenta de Twitter.

Posteriormente, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró en la misma red social que el Gobierno mexicano manifestó a las autoridades de Venezuela su preocupación y protesta por estos hechos.

Jorge Ramos: Maduro se enojó cuando le mostré un VIDEO de jóvenes comiendo de la basura

Después, la SRE emitió un comunicado, en el que da a conocer que solicitaron la restitución del equipo y de los materiales confiscados a Jorge Ramos y su equipo.

“Nuestro país hace un llamado al respeto de la libertad de expresión y refrenda su obligación en defensa de la seguridad de los ciudadanos mexicanos en el exterior”, señaló.

Asimismo, reiteró que el Gobierno de México confirmó, por medio de sus representaciones en el exterior y de Univisión Noticias, que el grupo de periodistas fue liberado tras ser detenido en el Palacio de Miraflores. “Los ciudadanos mexicanos y el resto de los periodistas se encuentran a salvo”, afirmó.

Alrededor de las 18:38 horas de este día, el periodista colombiano Daniel Coronell denunció que Jorge Ramos, María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreiztieta habían sido detenidos arbitrariamente en Caracas, después que no le agradaran sus preguntas al mandatario venezolano.

“Atención: un @Univision equipo, dirigido por @jorgeramosnews, está siendo detenido arbitrariamente en el Palacio de Miraflores en Caracas. Estaban entrevistando @NicolasMaduro pero no le gustaba las preguntas. Su equipo técnico también fue confiscado”, se lee en el mensaje publicado por la televisora.

Attention: A @Univision team, headed by @jorgeramosnews, is being arbitrarily detained at the Miraflores Palace in Caracas. They were interviewing @NicolasMaduro but he didn't like the questions. Their technical equipment was also confiscated. https://t.co/c45tB0E4er