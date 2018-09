New York Fashion Week

Libia Farriols, Saray Marivy y Sheila Urías trabajarán en el New York Fashion Week 2018

Las mazatlecas forman parte del equipo de maquillistas de Xantería

Luis Ángel Gómez

MAZATLÁN._ Hoy, Saray Marivy, Libia Farriols y Sheila Urías vuelan a Ciudad de México y desde ahí, tomarán un avión mañana a Nueva York, para trabajar en Fashion Week 2018, desde el lunes.

Las tres coinciden que este es el sueño de todo maquillista, que Saray vio cumplido el año pasado, y en la edición 2018, Libia Farriols y Sheila Urías cristalizarán. He aquí cómo lo lograron.





Libia Zulema Farriols

De la noche a la mañana, como la misma Libia Farriols lo dice, se enteró que sería una de las maquillistas para trabajar en Fashion Week de Nueva York 2018, uno de los escenarios más importantes de la moda mundial.

“Esto fue de la noche a la mañana. De no saber absolutamente nada de esto, al día siguiente ¡tras! Estoy en el Fashion Week”, comparte feliz de participar.

Otra mazatleca, Saray Marivy, estuvo en el equipo de Xantería para ese evento en 2017, quien ahora convocó a otras a ser parte.

“Vi en la página de Saray que estaba invitando para que participaran mandando su casting. Yo estaba de vacaciones, lo leí un día después y pues gracias a Dios, quedé seleccionada”, explica aún con emoción.

“Yo solamente mandé fotografías de mi trabajo, que se viera que estaba maquillando a muchachas o clientas. Así es como van seleccionando gente con más aptitud o con un nivel elevado de hacer cualquier cosa que se les pida”.

Amplía que no conoce los estilos de maquillaje que van a aplicar en las modelos, pero se les explicará cuando estén en Nueva York. Lo que sabe es que se maquilla a todas por igual, de acuerdo con los diseños.

¿Qué esperas de esta participación?

“Espero tener la experiencia, vivir cosas nuevas, conocer gente nueva, convivir con mis colegas, que vamos varias de México y sacarle provecho lo más que pueda a todo”, responde animada.

“Vivir el cansancio también porque es agotador estar todo el día trabajando, pues tengo entendido que nos tocan como siete modelos a cada persona por día y espero obtener muchas experiencias padres que contar”.

“Yo siempre soñaba con estar en un backstage, ya sea de Miss Universo o un Fashion Week, lo ves muy lejano; ahora que estoy a un paso ¡ay, Dios!, Como que estoy incrédula de lo que vamos a empezar a vivir en estos días”.

Saray Marivy

Estudió Arquitectura en Canadá y comenzó a ejercerla ya casada en Mazatlán, pero después, Saray Marivy empezó a cursar un hobby, el maquillaje, que la ha llevado a trabajar en uno de los escenarios mundiales más grandes de la moda: Fashion Week de Nueva York.

Hace cinco años, al empezar a estudiar maquillaje, descubrió que su más grande pasión es el arte de poder variar la versión de una misma persona, por lo que se preparó más con expertos internacionales.

“He tenido la oportunidad de aprender de Mario Dedivanovik, que es el maquillista personal de Kim Kardashian y de las Kardashians; el brasileño Alessandro Alcantara, él es un máster para ojos; el libanés Samer Khouzami, que es un máster en transformación de rostros”, menciona.

A Fahion Week NY

En uno de esos cursos que estaba tomando el año pasado, recibió una invitación para participar en una convocatoria con otros 500 maquillistas de México y Latinoamérica; ella quedó entre los 15 seleccionados, pariticipando así en Fashion Week Nueva York 2017.

“De esos 15 maquillistas del año pasado, que íbamos a maquillar a las modelos en pasarela, quedé en primer lugar, votada por Vogue México, para maquillar a los diseñadores en la rueda de prensa y sus pasarelas”, recuerda.

“Este Fashion Week 2018, voy como invitada especial y me dieron la oportunidad de llevar maquiliistas colegas conmigo. De Mazatlán, van Libia Farriols y Sheila Urías, y tres maquillistas de otras ciudades de la República”.

Reconoce que ser maquilista le ha dejado satisfacciones como viajar, conocer el mundo que gira alrededor de revistas, televisión, campañas y pasarelas, así como vivir y compartir experiencias con diseñadores, blogueros internacionales y celebridades, cosas que no puede explicar verbalmente.

“Me ha dado cosas que no puedo describir con palabras, pero esta pasión me ha dado la pieza para ser auténtica y la belleza, para mí, es el empoderamiento que siente una mujer al verse tal cual se quería sentir”, comparte convencida.

“En 2016 me puse como meta estar en una Fashion Week y un año después ya estaba ahí, en Nueva York, maquillando. No cabe duda que no existen limitantes. La verdad es que podemos hacer y lograr todo lo que queremos”.

Sheila Urías

A los 15 años, Sheila Urías comenzó a maquillar y nueve años después es una de las tres maquillistas mazatlecas que va a estar en el backstage de Fashion Week de Nueva York 2018, trabajando con las modelos.

Ella recibió un mensaje de Xantería, una de las marcas de cosméticos que participa en el evento, a su celular personal, diciendo que les había interesado su trabajo para que trabajara con ellos en Fashion Week.

Al principio desconfió y se comunicó con Saray Marivy, de quien sabía que había participado en ese evento el año pasado, para preguntarle si era verdad ese mensaje que recibió.

“Ella se comunicó, preguntó y le dijeron que sí era cierto, entonces yo dije, ¡wow! De aquí de Mazatlán, vamos Libia y yo como las nuevas, y otra vez va Saray”, dice con los ojos llenos de ilusión.

“Está superpadre que habiendo tanto talento y personas que maquillan, te hayan escogido sin haber entrado como a un casting o haberle movido ahí. Ellos son los que buscaron tu talento”.

¿Cómo consideras que Fashion Week te catapulta?

“Yo creo que sí ya entro como a un nivel más alto porque es algo a lo que cualquiera quisiera llegar. Te da un nivel mejor y la gente dice, ‘me va a maquillar la que fue al Fashion Week’”, visualiza.

“La gente, quieras o no, sí busca a personas que tengan una buena trayectoria para confiar más en el trabajo y esto es es algo internacional; van todas las marcas que todo mundo quisiera usar”.

Al formar parte de un evento de esa magnitud, Sheila está conciente del trabajo que implica, pero en la compañía de dos colegas porteñas, va con la mente puesta en lograr algo positivo para Mazatlán.

“Vamos superpreparadas. Viajamos las tres juntas, llegamos al mismo hotel. La verdad, yo las conozco de saludarlas, pero conviviremos más. Yo las veo como equipo y ¡vamos con todo! Esperamos dejar en alto el nombre de Mazatlán”.

“Llegar a la Fashion Week es un paso muy grande porque eso quiere decir que ya tu trabajo lo reconocen en otros lugares e internacionalmente”.

AGENDA

Lunes 10: Junta y clase para conocer las tendencias de maquillaje que se utilizarán en las modelos sobre la pasarela.

Martes 11 y miércoles 12: Maquillar a las modelos ya en el evento.