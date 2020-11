Libre de cáncer, Trey Mancini regresaría en 2021

Mancini, de 28 años, surgió como uno de los mejores cañoneros en la Liga Americana en 2019

Noroeste / Redacción

Casi dos meses después de terminar la última de 12 rondas de quimioterapia para lidiar con un cáncer de colon, el patrullero de los Orioles de Baltimore, Trey Mancini, dijo que sigue estando libre de la enfermedad y entrenando cinco días de la semana, incluyendo actividades de beisbol como prácticas de bateo.

“Sobre mi salud, me siento grandioso. Me siento como yo mismo”, dijo Mancini el miércoles durante una conferencia con reporteros vía Zoom. “Sólo quería superar esto, atacarlo y volver a ser yo”.

Mancini dijo que está listo para dejar el cáncer en el pasado y retomar su carrera como pelotero.

“No hay ninguna razón para que yo crea que, si el Spring Training comenzara mañana, no voy a estar listo. Porque voy a estarlo”, dijo Mancini. “Cuando llegue allá en febrero, realmente pienso que todo el mundo me va a ver y van a pensar que no pasó nada, si de verdad no saben lo que pasó. Toda mi atención está centrada en el béisbol”.

La meta más importante, dijo Mancini, es estar listo para saltar al terreno en el Día Inaugural de la temporada entrante.

Mancini se enteró de que tenía cáncer relativamente temprano, gracias a un examen médico de rutina durante el Spring Training y se sometió a un procedimiento para removerle un tumor maligno en su colon en marzo.

Mancini, de 28 años, surgió como uno de los mejores cañoneros en la Liga Americana en 2019, con promedio de .291 junto a 35 jonrones, 97 carreras empujadas y OPS de .899.

(Con información de MLB)