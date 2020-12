Líder del Stasac me ofreció votos a cambio de aumento salarial: Estrada Ferreiro

Julio Duarte Apan, secretario general del Sindicato, asistió al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje para comenzar el proceso de emplazamiento a huelga

Belem Angulo

11/12/2020 | 11:46 AM

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Julio Duarte Apan, habría buscado negociar el aumento salarial para los agremiados a cambio de la promesa de votar por el Presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, en relación con sus aspiraciones a la Gubernatura.

"Me dijo: 'Usted apóyenos, y yo le voy a apoyar con el Sindicato para que toda la gente vote por usted'. No, yo no quiero votos a cambio de esto", reveló el Alcalde de la capital sinaloense.

"Me ofreció, me ofreció apoyarme... lo voy a decir, si damos un buen aumento para los trabajadores, para una candidatura para mí. ¿Qué candidatura? yo no soy candidato de nada".

Este jueves, Duarte Apan asistió al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje para comenzar el proceso de emplazamiento a huelga.

"Hemos tomado la determinación de llegar a un tema que es la huelga. La huelga que defiende los derechos tuyos como trabajador que año con año has ganado", mencionó el líder sindical.

De acuerdo a Duarte Apan, a los trabajadores al servicio del Ayuntamiento no les fue depositado el retroactivo ni el aumento salarial que debía reflejarse con el aguinaldo.

"Nos depositaron nuestro aguinaldo, lamentablemente viene sin nuestro aumento salarial y nuestro retroactivo. Nosotros iremos a la huelga para recuperarlo", dijo.

"Una vez más, el Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro da muestras de autoritarismo".

Estrada Ferreiro mencionó que las negociaciones con el Sindicato continúan, pero que la Comuna no cederá ante imposiciones.

"Al margen de esto se está negociando. Por supuesto que van a aumentar salarios, pero no podemos aceptar imposiciones de un Sindicato, menos de Julio que se ha comportado de una forma poco respetable incitando a la violencia", dijo el Mandatario municipal.

"Habíamos hablado de un aumento escalonado que propusimos para los que menos ganan, y un porcentaje menor para quienes más ganan. Por primera vez en la historia le vamos a dar aumento salarial a los eventuales".