Líderes de opinión demandan que Twitter explique la suspensión de cuentas afines a AMLO y a la 4T

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– Luego de que Twitter México suspendiera desde el 21 de enero al menos tres cuentas simpatizantes con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, personajes políticos y líderes de opinión sentenciaron las acciones que tomó la empresa y pidieron que rinda una explicación.

Periodistas y reporteros de diversos medios de comunicación mexicanos insistieron en que se debe explicar por qué se censuró las cuentas de @Miriam_Junne, @LOVREGA y @ElReyTuitero, los tres simpatizantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la llamada Cuarta Transformación.

Dos de las opiniones más destacadas fueron la de Gabriela Warketin y Julio Astillero, pues ambos señalaron que si bien la empresa digital aseguró que no tiene posiciones políticas o vínculos con ex funcionarios, sorprende la cercanía de los hechos.

“Si @TwitterMexico no explica por qué suspenden cuentas y toman las decisiones que toman… estarán abriendo la puerta para que las conspiraciones germinen. Son tiempos de transparencia. No le jueguen sólo al ‘está en las letras chiquitas'”, escribió la periodista en su perfil de Twitter.

La locutora señaló que no porque Twitter sea una empresa privada, quiere decir que pueda hacer “lo que quiera”, pero “tampoco es correcto” que una cuenta no pueda ser suspendida.

“Ambas aseveraciones son incorrectas:- ‘Twitter es una plataforma privada y puede hacer lo que quiera’. -‘Twitter no puede suspender ninguna cuenta nunca porque viola la libertad de expresión'”, se lee en la publicación que retuiteó Warketin.

“Hoy, crucial para @TwitterMexico . Debería reactivar a @Miriam_Junne, @LOVREGA y @ElReyTuitero , para confirmar q no hay ánimo faccioso vs afines a @lopezobrador_ y 4T. No es falsa la anterior cercanía de @HugoRodriguezN con panismo, pero ello no debe regir #QueTwitterRectifique”, tuiteó Astillero.

También, el caricaturista Rafael Barajas, más conocido como “El Fisgón”, exigió ayer a Twitter reponer las cuentas suspendidas y acusó a la red de tener un sesgo “filopanista”.

En otro tuit escribió: “Dejan pasar legiones de bots agresivos, pero tiran la cuenta de la inteligente @Miriam_Junne. Mi cariño y solidaridad con ella. Twitter creció porque ayudó a eludir la censura de los consorcios mediáticos. ¿Quiere ser ahora un consorcio que censura? #TwitterEsPanista”.

La mañana de este 22 de enero, expuso que no publicaría su caricatura en la red social, como lo ha hecho en otras ocasiones, pues denuncia la “censura” de la plataforma.

“El día de hoy no publicaré mi caricatura de @lajornadaonline en Twitter, porque denuncia que #TwitterEsPanista y que #TwitterCensura. No la vayan a reproducir (no les vayan a bajar la cuenta), pero pueden consultarla en el periódico”, argumentó el caricaturista.

También el periodista Jairo Calixto escribió al respecto y consideró que a pesar del que Twitter negara su presunto vínculo con políticos panistas, el bloqueo de cuentas afables al Gobierno federal exponían lo contrario.

“La mejor manera que encontraron los de Twitter para demostrar que no tienen filiación panista, fue suspendiendo cuentas que criticaban al PAN #ChicosListos”, posteó el conductor de El Heraldo de México y Milenio.

Ante este tipo de opiniones, las etiquetas #TwitterEsPanista, #TwitterCensura, #QueTwitterVerifique y #TwitterAntidemocrático se volvieron tendencia en México y al menos dos de ellas se colocaron desde la tarde de ayer en los primeros lugares de lo más buscado y replicado en la red social.

El 21 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que un alto funcionario de Twitter en México está vinculado al Partido Acción Nacional (PAN) y al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, su némesis. Pero aseguró que él sólo pide que esa red social actúe con neutralidad.

“El director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano al PAN. El que actualmente maneja Twitter fue hasta asesor de un Senador famosísimo del PAN. Me encontré con eso y sin embargo, sólo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promueva la creación de granjas de bots”, reveló.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que esta situación es “importante porque no sólo son los organismos o las instituciones, o decir Twitter o ‘Face’, sino ver quiénes manejan estas instituciones”.

“¿Quiénes son? Porque ustedes que son periodistas saben que es muy difícil que haya neutralidad. Es muy difícil en el periodismo que haya objetividad”, afirmó.

Por ello, leyó frente a los medios de comunicación el currículum de Hugo Rodríguez Nicolat, Gerente de Políticas Públicas para México y Latinoamérica en Twitter, el cual aparece en la red social LinkedIn.

Ahí se lee que de septiembre 2004 a septiembre 2005 fue asesor en el Senado, del grupo del PAN, “de un Senador famoso”, insistió el Presidente.

Entre sus actividades a realizar, estuvo la organización de eventos que promovieran las políticas y posiciones del partido de modo internacional, la preparación de discursos e informes para legisladores del partido cuando tuvieran que abordar problemas internacionales en la ONU, relación México-Estados Unidos, Latinoamérica, migración y Tratado de Libre Comercio.