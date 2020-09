Liga de Baloncesto del Pacífico, con el firme objetivo del desarrollo juvenil

Se pretende que los jugadores tengan un mayor escaparate hacia las principales ligas del país y en el extranjero

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La Liga de Baloncesto del Pacífico continúa con sus trabajos de cara a la Asamblea Constitutiva, misma que se llevará a cabo el próximo sábado 26 de septiembre en Los Cabos, Baja California Sur, y donde se dará un paso importante en este naciente certamen deportivo en México, nombrando a la mesa directiva conformada por presidente, secretario y tesorero.

Uno de los objetivos y metas principales de la LBP será el desarrollar nuevos talentos regionales para que tengan un mayor escaparate hacia las principales ligas del país y en el extranjero, permitiendo que la práctica del deporte ráfaga sea el medio para generar mejores personas.

Así lo expresó Adolfo Elías García, quien lidera a la franquicia de Coras de Tepic y es uno de los representantes de la nueva liga de baloncesto, refiriéndose a lo que puede esperar el elemento juvenil en el certamen.

“Ofrecerles (LBP) un escaparate para que a un mediano y largo plazo puedan ellos (juveniles), los Sub 17 y Sub 21, acceder a becas deportivas en alguna universidad de prestigio, que el talento local pueda tener una mayor maduración como jugador y pueda aspirar a ocupar alguna plaza en algún equipo de Cibacopa o Liga Nacional (LNBP), eso es básicamente lo que estamos buscando en cuanto al desarrollo de los jóvenes, desde Sub 17, Sub 21 y el talento local de cada plaza, exponer al máximo sus virtudes como jugador y como persona, para que sean, a un largo plazo, ciudadanos de bien que tanto ocupamos en nuestro país”, mencionó Elías García.

El reglamento de competencia le dará prioridad a jugadores jóvenes y elementos locales, buscando que el arraigo en cada plaza sea fuerte y los aficionados se sientan identificados con cada franquicia perteneciente a la Liga de Baloncesto del Pacífico.

Se pretende, además, que la primera campaña de la LBP esté conformada entre 10 y 12 equipos, para conformar una competencia sólida y a partir de ahí buscar una expansión próxima.