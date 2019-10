CINE

Lili Estefan da el salto a Hollywood convertida en zombi

La conductora actuará junto a Bill Murray, Emma Stone, Rosario Dawson y Woody Harrelson

Noroeste / Redacción

Lili Estefan da el salto a Hollywood con su actuación en la cinta Zombieland junto a Bill Murray. Tenemos todas las fotos. Que se cuide JLo porque las piernas de la Estefan llegaron al cine para quedarse, publicó peopleenespanol.com

La cubana se unió al elenco de la nueva cinta Zombieland: Double Tap (Sony Pictures) que protagonizan Bill Murray, Emma Stone, Rosario Dawson y Woody Harrelson.

"Estaba en la carretera y me llamaron de Sony Pictures, me dijeron que el director me quería para la película, Hablé con mis amistades. Mis hijos en seguida me dijeron que tenía que hacerlo. Lo pensé por mucho tiempo y al final lo decidí un día antes de que empezaran las grabaciones", expresó la conductora.