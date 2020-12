Liliana Hernández, delantera del Mazatlán FC, sueña con poder visitar a su familia en Veracruz

La ‘cañonera’ veracruzana busca escribir su leyenda en Mazatlán y comandar al club para mejorar lo hecho en el Guard1anes 2020

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN_ Liliana Hernández, delantera de Mazatlán FC, tiene un par de sueños para este fin de año e inicio de 2021, el primero poder visitar a su familia e Xalapa, Veracruz, y el segundo convertirse en el referente del ataque de las bucaneras.

De extracción humilde, “Killiana” es una de las jugadoras clave para el equipo femenil de Mazatlán FC, que en su torneo debut en la Liga MX Femenil, se quedó cerca de jugar su primera liguilla.

“Jugar para Mazatlán FC ha sido una grata experiencia, es un club nuevo y me ilusiona estar acá cumpliendo nuevas metas”, dijo la artillera de 24 años de edad, quien cuenta con un cambio de ritmo que puede desequilibrar cualquier defensa rival.

Sabedores de su calidad dentro de la cancha y sencillez fuera de ella, el promotor Juan Carlos Lozano y el coordinador de Mercadotecnia del Imdem, Carlos Sainz, visitaron las instalaciones del “búnker” morado para hacerle un reconocimiento simbólico a la entrega mostrada durante el Guard1anes 2020.

“Queremos que te sientas arropada por la gente de acá. De parte del Ayuntamiento de Mazatlán y del Instituto Municipal del Deporte nos sumamos a la iniciativa a manera de agradecerte por tu entrega, sabemos que te mereces más, pero esto es sólo un pequeño obsequio”, expresó Sainz Lizárraga, quien junto a Lozano entregó un par de taquetes, tenis y varios souvenirs a la delantera, quien se mostró agradecida por el gesto.

Por cuestiones económicas, “Lili”, como cariñosamente le llaman sus compañeras de equipo, no pudo visitar a su familia al término del torneo, una situación anímica a la que se ha repuesto y que volverá a suceder ahora que el club pare su pretemporada unos días para la llegada de Navidad.

“Es una de las cosas que más me está pesando, pero yo no tengo oportunidad como las otras chavas de irse a sus casas. Por falta de recursos económicos no pude ver a mi familia, me la pasé aquí”, compartió.

“Mazatlán me recuerda mucho el clima del puerto, su calor me recuerda mucho a mi casa. Ahorita que viene el 24, y el 24, que es mi cumpleaños, me la voy a tener que pasar aquí, igual el 31, pero yo sabía que así es el futbol, hay que sacrificar cosas para merecer otras más”.

A los 8 años, Liliana tuvo su primer encuentro con el balón en las calles de Xalapa, maravillando con su talento a sus primos y a las personas que pasaban por la calle, ahora, 16 años más tarde, el sueño que inició “echando la reta” se está consolidando en el ámbito profesional.

“Estoy agradecida con Dios, era mi sueño. Me acuerdo que de ‘morrita’ me preguntaban qué quería ser de grande y yo siempre decía que futbolista. No imaginaba que algún día cumpliría mi sueño, pero todavía hay que cumplir muchos retos”, dijo la goleadora de 1.62 metros, dirigida por el director técnico, Miguel Hernández.

“Estoy muy agradecida con la gente de Mazatlán porque el contacto que he tenido con la gente me han hecho sentir especial. Cuando ando en la calle la gente me conoce, se ha portado muy bien. Eso es muy bonito y me dan más ganas de quedarme acá y triunfar”.

La finalidad, coincidieron el promotor de futbol y el coordinador del Imdem, es la de apoyar a alguien que realmente se lo merece, contando en esta ocasión con la “complicidad” de Carlos “Camarón” Salcido, uno de los visores del club morado.

“Tengo como meta a corto plazo poner en alto el nombre de Mazatlán, de Sinaloa, y llegar a un campeonato de goleo, son retos personales que espero lograr, como el de ayudar al equipo y marcar 10-11 goles este torneo que está por iniciar”, expresó.

TRAYECTORIA EN ASCENSO

Como amateur, Liliana Hernández disputó diversos procesos de Olimpiada Nacional representando a Veracruz, mientras que como profesional debutó con Tiburones Rojos de Veracruz, el 5 de agosto de 2017. También defendió los colores de Monarcas, previo a su llegada a Mazatlán FC.