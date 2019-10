Linda Hamilton tomÃ³ suplementos de testosterona para retomar su papel de Sarah Connor

Linda Hamilton tomó suplementos de testosterona para retomar su papel de Sarah Connor

La estrella de Terminator habla de la repercusión de la decisión de aumentar su masa muscular

Noroeste / Redacción

Aunque en un principio sus médicos le recomendaron que optara por una serie de hormonas a fin de ganar la suficiente masa muscular que requería su regreso al universo ‘Terminator’, lo cierto es que la actriz Linda Hamilton, quien ha retomado su inolvidable papel de Sarah Connor a sus 63 años y de cara al inminente estreno de la cinta ‘Dark Fate’, ha revelado ahora que finalmente se decantó por unos suplementos de testosterona de los que, a toro pasado, parece arrepentirse ligeramente, citó yahoo.com.

“Mi presión arterial se puso por las nubes, empecé a enfadarme con muchísima facilidad y la verdad es que no entendía por qué... Llegué a tener un comportamiento explosivo. Resulta que soy una persona más sensible de que lo que pensaba en un primer momento, y esas pastillas no le sentaban nada bien a mi organismo”, explicó la intérprete al diario británico Daily Mail.

El responsable de semejante idea para acelerar los resultados de su vuelta al gimnasio, como ha revelado la propia Hamilton en su conversación con el periódico, fue el especialista en rendimiento deportivo Mackie Shilstone, quien ha trabajado con estrellas de la talla de Serena Williams y al que, todo sea dicho, la intérprete solo le reprocha que tratara de aplicar sus tratamientos a una mujer de su edad y complexión, reseñó yahoo.com.

“Solo le pedí ayuda porque Serena estaba embarazada y sabía que tendría más tiempo libre. El caso es que Mackie me dio estos suplementos y al mismo tiempo empezó a investigar sobre sus efectos en cuerpos algo más viejos. Es que él está acostumbrado a lidiar con deportistas de élite, pero no hay muchos deportistas de élite que superen los 60 años. Y yo ya no lo soy”, añadió en su conversación con el tabloide.