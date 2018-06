Linda Leynettte vive un festejo inolvidable - Noroeste

Linda Leynettte Camacho Rubio

Linda Leynettte vive un festejo inolvidable

Celebra sus 15 años con una misa de acción de gracias en el Templo de San Gabriel; preside festejo en un salón de eventos

Cynthia Laveaga

CULIACÁN._ Linda Leynette Camacho Rubio vivió una tarde inolvidable al celebrar sus 15 años, la cual inició con una misa de acción de gracias en el Templo de San Gabriel y continuó con una recepción, en la que recibió invariables muestras de afecto de sus familiares y amigos.

Euclides Camacho Rubio, Leynette Rubio Gil, Linda Leynette Camacho Rubio y Euclides Camacho Montoya.

Viviana Echave de Angulo y Paúl Angulo Zepeda.

Sus papás, Euclides Camacho Montoya y Leynette Rubio Gil; su hermano, Euclides Camacho Rubio; sus abuelos, Mayra Montoya de Camacho, Euclides Camacho Gastélum, Linda Gil de Rubio y Jesús Rubio Álvarez, compartieron con ella ese momento especial.

Paulina Rubio, Ana Karen Galindo, María José García, Natalia Morachis, Marcela Rodríguez, Maru Torres, Ana Lucía Valdez y Mariana Gastélum, acompañaron a la festejada.

Julián Menchaca Jacobo fue su chambelán.

Esa tarde, la festejada estuvo acompañada por Paúl Angulo Zepeda y Viviana Echave de Angulo, quienes aceptaron gustosos ser sus padrinos y formaron parte importante de esa fecha.

Bárbara Lerma, Jorge Limón, Luisa Estrada, Cecilia García, Ana Lucía Valdez y Julián Menchaca.

Orlando, Kassandra, Lissandra y Javier Montoya.

Walter Camacho, Anitza Parra, Abelardo Corral y Nadia Camacho.

Euclides Camacho y Mayra de Camacho.

Fernando García, Daniele Esparza, Armando Guerrero, Salomón Castro y Alejandro Esparza.

Fotografías de la quinceañera decoraron el lugar.

DIVERSIÓN

La quinceañera vivió grandes momentos de diversión con sus compañeras del Colegio Chapultepec y demás amigos.

VALS

Linda Leynette bailó con su papá 'Somewhere only we know'; mientras que con su chambelán eligió el tema 'Say you won´t let go'.