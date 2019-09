Lindsay Lohan lanza un single tras 11 aÃ±os, que habla de la ansiedad

Lindsay Lohan lanza un single tras 11 años, que habla de la ansiedad

La chica mala de Hollywood regresa al mundo de la música con un single que tiene nombre de antidepresivo ‘Xanax’

Noroeste / Redacción

La chica mala de Hollywood, Lindsay Lohan, regresa al mundo de la música con un single que tiene nombre de antidepresivo ‘Xanax’. La canción trata sobre la ansiedad y es su primer tema en once años.

La vida de Lindsay Lohan en Dubai le está permitiendo explorar facetas profesionales que tenía estancadas hace más de una década.

Además de los rumores de romance con un príncipe millonario, LiLo ya avisó a sus fans de Instagram de que un nuevo proyecto tomaba forma, citó yahoo.com.

Cuando Lindsay colgó una foto con los auriculares y en el estudio de grabación, se reveló el misterio que resultó ser la grabación de un nuevo single musical tras once años alejada en este terreno.

Tras aquella publicación de junio ahora ha llegado el momento de escuchar ‘Xanax’, una canción con nombre de medicamento contra la ansiedad y la depresión que ella misma ha admitido tomar en el pasado.

Esta es la primera canción de LiLo en solitario desde 2008, que se dice pronto. Lindsay está actualmente haciendo de jurado en el programa de Australia ‘The masked singer’ pero se ha tomado un descanso para poder dedicarle tiempo a ‘Xanax’.

El resultado es una canción pegadiza que habla sobre todos estos sentimientos de bajón que mucha gente atraviesa y, de hecho, en su adelanto, la cantante habla de una “persona” a la que quiere, la única que le gusta en la ciudad, la que hace que sus noches sean divertidas. Obviamente, viendo el título, la artista se refiere al medicamento que algunos usan como droga.

Una de las estrofas dice: “Cuando me besas no puedo respirar, trato de mantenerme alejada de ti, pero tú me drogas, la única persona que me gusta en esta ciudad, supongo que puedo darme otro viaje esta noche, solo por esta noche”.

Las primeras reacciones ante ‘Xanax’ de Lindsay Lohan han sido positivas y son varios los fans que la llaman ‘reina del pop’ y que admiten llevar años esperando este momento.