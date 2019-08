FUTBOL

Lionel Messi, autor del mejor gol de la temporada 2018-2019

El delantero argentino del Barcelona se quedó con el galardón que entrega la UEFA. Competía con deportistas de la talla de Pedro, Ivan Rakitic y Cristiano Ronaldo

Noroeste / Redacción

Lionel Messi no para de agigantar sus vitrinas temporada tras temporada. Mientras se encuentra recuperándose de una lesión muscular en España (el plantel realiza parte de la pretemporada en Estados Unidos) y es uno de los nominados a conquistar el premio The Best, el argentino se adjudicó un nuevo galardón.

Un tanto de “La Pulga” fue catalogado por la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Futbol) como el “mejor gol de la temporada 2018-2019”.

El rosarino se quedó con el premio gracias a una exquisita obra de arte realizada durante las semifinales de la Champions League ante Liverpool. En el encuentro de ida, doblegó la resistencia del brasileño Alisson Becker con un maravilloso tiro libre.

La particularidad de esta elección es que se impuso ante uno que marcó Cristiano Ronaldo con Juventus ante Manchester United, que la propia Champions League había elegido como el mejor del torneo. La diferencia de criterio radica en que en esta elección votó el público.

Esta es la cuarta vez que Lionel Messi se adjudica este premio (antes lo logró en 2007, 20015 y 2016).