Lista auditoría a la Jumapag; la llevarán a consejeros

La Alcaldesa Aurelia Leal adelanta que ya tienen listo también el contrato colectivo de trabajo que le presentarán al sindicato de la paramunicipal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Ya tienen los resultados de la auditoría que se mandó hacer a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, los que serán dados a conocer ante el consejo administrativo de la paramunicipal este jueves, adelantó la Alcaldesa Aurelia Leal López.

Además, agregó que también tienen lista ya la propuesta del contrato colectivo de trabajo que primeramente entregarán al sindicato de la Jumapag para que les haga una contrapropuesta y de tenerla para el jueves, también lo someterán ante los consejeros.

“Primeramente tenemos que hacerle llegar esa propuesta al líder sindical, posteriormente se van a hacer una serie de propuestas que las vamos a someter al consejo de la Junta del Agua Potable, no nomás es el contrato colectivo, sino que es la auditoría que se mandó realizar, resultados que se obtuvieron en esa auditoría y una serie de reajustes que se van a dar”, manifestó.

La Presidenta Municipal aclaró que quieren llevar una propuesta del contrato colectivo ya consensuada ante el consejo, por ello es que en caso de que para el jueves el sindicato no les presente una contrapropuesta, pospondrán el tema.

“Se lo vamos a presentar al líder sindical, lo queremos llevar consensado y no impuesto y si no, se tiene que someter a ciertas condiciones”, indicó, “si no se da la contrapropuesta del sindicato lo vamos a posponer, pero queremos resultados de la auditoría que se mandó hacer por la gerencia, primeramente, se va a dar a conocer al consejo y posteriormente a los medios”.

Leal López sostuvo que se tiene que reducir la nómina, pero no van a afectar a la clase trabajadora, sino que eliminarán los privilegios que tienen los líderes sindicales.

Socorro Castro Gálvez, gerente de la Jumapag, subrayó que la nómina de los sindicalizados se volvió una carga muy pesada para la ciudadanía, con privilegios impagables para los dirigentes sindicales, mientras la paramunicipal sigue sumida en una severa crisis.