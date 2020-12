Listo Congreso de Sinaloa para desbancada por elecciones 2021

La líder de Morena en el Congreso, Graciela Domínguez Nava, reiteró que Vargas Landeros no es Morenista y no tendrá oportunidad en el partido

América Armenta

manifiestan, pues en las elecciones del 2021 se renovarán alcaldías, el Congreso y la gubernatura, por los que las diputadas y diputados tienen derecho a reelegirse o buscar otro cargo y serán sus suplentes quienes terminen los trabajos del último año legislativo.

De acuerdo con la lideresa de Morena, Graciela Domínguez Nava, en el grupo parlamentario confían en las y los suplentes para que le den seguimiento al trabajo realizado hasta el momento, abonando a un proyecto de nación desde donde estén.

“Estamos convencidos que todos los compañeros que vayan a quedar como suplentes están bien apropiados del proyecto, no vemos ningún problema de que sea algún compañero tenga que ejercer su derecho a buscar otra candidatura y que con sus suplentes vayamos a tener dificultades”, comentó.

La también presidenta de la Junta de Coordinación Política dijo tener aspiraciones, más no el cargo de interés, mientras que de sus compañeros o compañeras de bancada no especificó si buscarían reelección o alcaldías.

“Como yo, mis compañeros tenemos aspiraciones políticas, deseamos seguir contribuyendo a este gran proyecto de la cuarta transformación, y yo lo he dicho, si llegado el momento se considera que hay que seguir contribuyendo en otra posición, lo vamos a hacer”, dijo.

“Por lo pronto no hay una definición tomada en ningún sentido, de esa naturaleza, pero no me gustaría decir que no tenemos aspiraciones, sobre todo pensando en el proyecto, nosotros debemos seguir construyendo y lo vamos a hacer desde la trinchera que nos corresponda”, reiteró.

Vargas Landeros

Domínguez Nava declaró que Gerardo Vargas Landeros no es morenista, esto ante el proceso interno que se vive en Morena para conocer quién será las candidata o candidato a la gubernatura por ese partido.

“Creo que todos mis compañeros del grupo parlamentario de Morena estamos de acuerdo en eso, en que Gerardo Vargas Landeros no es morenista, nosotros como grupo parlamentario de Morena no validamos que esta persona se quiera hacer pasar por morenista”, enfatizó.

También señaló que a su fracción se le cuestiona por qué se le admitió el registro al ex secretario de Gobierno de Mario López Valdez, por lo que señaló que como lo ha dicho la Dirigencia Nacional y el Presidente de la República, el partido no se puede cerrar a ningún ciudadano que tenga aspiraciones, pero lo que sí puede hacer, explicó, es tener el derecho de decidir quienes cumplen con los principios que dijo que promueve el partido y el proyecto en construcción.

“Y lo decimos con contundencia, el señor Vargas Landeros no pertenece a estos principios que promueve este proyecto y en ese sentido estamos convencidos de que no habrá ninguna definición que lo favorezca, porque el pueblo manda y el pueblo no acepta el gobierno corrupto que ellos ejercieron en su sexenio, en el de que fue parte clave”, concluyó.