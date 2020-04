FUTBOL

Listo el calendario del torneo virtual de la Liga MX; será 'espejo' del Clausura 2020

Con 18 jornadas y Liguilla, conoce el calendario de la eLiga MX que comenzará este viernes con varios jugadores de la Primera División

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Todo está listo para que el balón vuelva a rodar en las canchas mexicanas, al menos de manera virtual, por lo que el Clausura 2020 iniciará de forma electrónica con la eLiga MX, lo cual fue anunciado este martes por el propio organismo con el respectivo calendario.

Con el acuerdo de los 18 equipos, el torneo iniciará el próximo viernes, mismo día de la semana en que inició el C2020 real. Para el torneo que se disputará en el videojuego FIFA 20, la Liga MX hizo una programación “espejo” del torneo real que se suspendió al final de la Jornada 10. Es decir que los enfrentamientos serán los mismos que en el torneo regular, pero no así los horarios y los días de partido.

eLiga MX: Partidos destacados

Este viernes los primeros juegos serán Necaxa vs. Monterrey (14:00 horas), Cruz Azul vs. Atlas (15:00) y Puebla vs. América (21:00).

Las jornadas siguientes destacarán juegos como el América vs. Tigres de la Jornada 2, el Chivas vs. Cruz Azul de la 6, el Pumas vs. América y Chivas vs. Atlas de la Fecha 9 o el América vs. Cruz Azul de la 10, sin olvidar el Clásico Nacional y el Clásico Regio en la 14.

¡El MOMENTO ha llegado! 🎮⚽ Inicia una era virtual en la #LigaBBVAMX con el torneo FIFA 20. La eLIGA MX es única en el mundo por su formato. ¡Estamos listos! 😎🕹️ 🔗AQUÍ los detalles: https://t.co/cNh0Of6PK3#TuCasaTuCancha #eLigaMX pic.twitter.com/e99iS6JMCt — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) April 7, 2020

¿Qué jugadores jugarán la eLiga MX?

Cada equipo ya fue notificado que el viernes comienza esta eLiga y por tal motivo solicitaron a tres jugadores por plantel.

Tigres registró a André-Pierre Gignac, Julián Quiñones y Francisco Venegas, Cruz Azul con Jonathan Borja, Santiago Giménez y Lucas Passerini; Chivas con Miguel Ponce y Fernando Beltrán. Por Morelia van elementos como Luis Malagón, César Huerta y Paolo Medina.

¿Dónde se transmitirá la eLiga MX?

Los juegos serán televisados por TUDN, TV Azteca, Imagen y Chivas TV, ya que Fox Sports y ESPN cedieron los derechos de transmisión de los equipos que poseen al preferir no enviar equipos de producción a las sedes donde están los jugadores para priorizar el aislamiento ante la pandemia de Covid-19.