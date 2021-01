Listo, para el llamado del partido en Escuinapa, dice José Luis Villagrana

El Tesorero Municipal de Rosario señala la aceptación que el PAN tiene entre los escuinapenses para las próximas elecciones

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ El Tesorero municipal, José Luis Villagrana Olivares, dijo que espera los tiempos, pero que está dispuesto si es llamado por su partido para contender por la Alcaldía de Escuinapa.

"Estamos esperando cómo se va a definir el tema municipal; si me preguntas ¿cómo estoy yo?, yo siempre estoy preparado para cualquier llamado del Partido, sí a nosotros nos toca estar ahí claro que sí", expuso.

Afirmó que tiene mucho tiempo haciendo trabajo en ese municipio, así como también siendo funcionario en diversas administraciones.

Cabe mencionar que el aún tesorero ha contenido por la alcaldía de Escuinapa en dos ocasiones pero no sin concretarla, y ganó la diputación por ese municipio.

Destacó que está a la espera que se definan entre otras cosas que municipios van con candidaturas comunes, o el tema del género.

"Sí nos toca vamos a esperar los tiempo, ya no falta mucho, vamos a esperar y si no (hay candidatura), tenemos que seguir apoyando a Escuinapa, ya no puede haber esa división que hay, esa inoperancia que hay, esa falta de sensibilidad que hay con la gente".

Villagrana Olivares, aseveró que es necesario sacar al municipio de Escuinapa del rezago en el que se encuentra, y como tesorero cuenta con la experiencia que se ha reflejado en los resultados que ha dado en Rosario.

El funcionario municipal, reconoció que será un reto de darse la candidatura común con el PRI y PRD, pero se apostará a que se den los liderazgos que buscan la mejora del vecino municipio.

Refirió que su partido, Acción Nacional, ha aprendido con los errores, además de que va a la alza en cuanto a simpatizantes, con una estructura fuerte en Escuinapa.

Destacó que la ciudadanía en Escuinapa voltea a ver al PAN, ya que ha gobernado en cuatro ocasiones y conoce la forma de trabajar.