LITIGIO Confía Villalobos en conservar curul; no anda preocupado ni nervioso, asegura

El polémico panista advierte que él no litigará en los medios el asunto

José Alfredo Beltrán

A Jorge Villalobos Séañez no le preocupa ni anda nervioso, por el litigio que existe en tribunales electorales y que pudiera quitarle su curul en el Congreso local.

¿No anda nervioso, preocupado?

- No, para nada; estoy muy tranquilo, yo creo que son temas que deben de sustanciarse en los tribunales, y te insisto, no en los medios de comunicación. Son cuestiones muy técnicas.

La panista Vanesa Sánchez Vizcarra pelea en los tribunales electorales que en Sinaloa se haga realidad el concepto constitucional de “paridad sustantiva”.

Esto implicaría que la próxima 63 Legislatura quede integrada por 20 mujeres y 20 hombres, y no con 21 y 19 como han perfilado hasta ahora los órganos electorales.

Este paso, asegura la militante, ya se ha dado en estados del país como Zacatecas, San Luis Potosí, Baja California Sur, por lo que es optimista que se resuelva a su favor.

El recurso de Sánchez Vizcarra no va direccionado en contra de Villalobos, panista oriundo de Chihuahua que ha protagonizado polémicos episodios a su paso por la Cámara federal.

Aunque de lograr se aplique la “paridad sustantiva” una posibilidad es que se ordene recorrer la lista de pluris del PAN, en la cual Sánchez Vizcarra va en la posición tres, mientras que Villalobos, en la número dos.

En una primera instancia el Tribunal Estatal Electoral emitió un fallo dividido, que ratificó la asignación de pluris realizada por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

Ahora Sánchez Vizcarra llevará el caso hasta la Sala Regional de Guadalajara, que es la siguiente instancia, e incluso proyecta hasta la Sala Superior, órganos que ya han emitido sentencias a favor de la “paridad sustantiva”, objetivo que persigue la demandante.

Al respecto, Villalobos Séañez indica que él es “muy respetuoso” de las instituciones.

“Siempre lo he sido; he acudido también a ellas cuando he sentido que se han vulnerado mis derechos políticos; yo la verdad no soy de los que les gusta ventilar asuntos judiciales en los medios de comunicación, específicamente uno de aquí del estado”, subrayó.

“Soy respetuoso de la decisión que se tomó en el Tribunal Estatal Electoral, y estaré al pendiente también de una eventual impugnación ante la Sala Regional en Guadalajara”.

¿Pero usted se irá a la última instancia para defender su curul?

- Es que yo no estoy peleando, yo prácticamente estoy esperando que el tribunal competente, correspondiente, emita un pronunciamiento sobre algunas de las inquietudes de algunos compañeros que se han manifestado en ese sentido, y esperar la resolución final.

¿Pero está consciente de que se puede modificar la lista (y asignarle la curul a Vanesa Sánchez)?

- En primera instancia no lo hizo, porque ya se pronunció aquí el Tribunal Estatal.

¿Está confiado entonces?

- No, no confiado, estoy esperando a ver qué deciden los tribunales. Ya pasó una instancia, esperemos la siguiente.