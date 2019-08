Liverpool domina nominaciones para los premios por posiciÃ³n de la Champions League

El Liverpool domina la lista de nominados para los premios por posición de la UEFA Champions League 2018/19, con cinco de sus jugadores pasando el corte tras su éxito de la final de Madrid.

Dos jugadores de la impresionante defensa de los ‘Reds’, más el portero Alisson Becker, completan los nominados del actual campeón junto con el capitán Jordan Henderson y el delantero Sadio Mané.

