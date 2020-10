Lizbeth Mariel Valenzuela Quintero

Lizbeth Mariel, vive el reto de la nueva normalidad

La egresada del Instituto Jean Piaget, comparte su experiencia de recibir clases a distancia

Franco Parra

Culiacán._ Para Lizbeth Mariel Valenzuela Quintero ha sido un gran reto el estudiar desde casa, debido a la situación por la que atraviesa el mundo por Covid-19, pero eso no ha sido impedimento para demostrarse el potencial, la inteligencia y dedicación que tiene por seguir aprendiendo.

“Nunca subestimes tu potencial, a veces nos sorprendemos a nosotros mismos, mas no es que esas habilidades no hayan estado en nosotros, siempre lo han estado, pero es importante realizar diferentes actividades para encontrarlas. Que no te dé miedo inscribirte a un nuevo curso, ni mucho menos lo que otros dirán. Afrontar retos te permite descubrirte a ti mismo, así que aprovecha cada oportunidad que se presente para hacer algo diferente”, señala.

La alumna egresada del Instituto Bilingüe Jean Piaget, comparte que haber estudiado en la institución ha sido de las mejores experiencias de vida que ha tenido, ya que tuvo un crecimiento en todos los aspectos.

“Ha sido una experiencia única en mi vida. Haber sido estudiante del Instituto Jean Piaget cambió mi vida completamente, desarrollé habilidades indispensables para mi vida y tuve un crecimiento impresionante. Mi manera de pensar y ver las cosas mejoró, ahora soy una persona más curiosa, organizada, centrada y lista para pasar a la universidad”, comparte.

Lizbeth Mariel con su familia.

La joven alumna, actualmente estudia en el Instituto Tecnológico de Monterrey, ya que obtuvo la beca de apoyo socioeconómico, donde le otorgaron un 80 por ciento de beca para estudiar la carrera de Ingeniería Química, profesión que en su etapa de bachillerato, sus maestros la alentaron a estudiar.

“Escogí la carrera de Ingeniería Química ya que durante mi preparatoria tuve diferentes experiencias relacionadas con la ciencia, como olimpiadas y competencias donde mis profesores me motivaron a adentrarme a ese campo, el cual me fascinó y gracias a esto supe con certeza que me encanta la química”, dijo.

Haber sido acreedora a la beca por parte de la institución fue para Lizbeth Mariel un gran logro del cual está orgullosa y que gracias al apoyo de sus padres, logró ingresar a una de las mejores universidades de Latinoamérica.

“Me sentí muy orgullosa, el proceso fue muy agotador, pero todo valió la pena. Ahora estudiaré en una de las mejores universidades de Latinoamérica. Mis padres y yo nos sentimos muy agradecidos con la universidad, ya que gracias a ésta podríamos cubrir la colegiatura y así yo poder completar mis estudios”.

Gracias al apoyo y motivación de sus maestros y compañeros, quienes la apoyaron durante su camino estudiantil, Lizbeth hoy es una estudiante ejemplar, dedicada y con muchas ganas de seguir aprendiendo.

“Agradezco profundamente a mis maestros, quienes siempre me motivaron a descubrirme a mí misma y a ser una mejor versión de mi día con día, especialmente a mi maestra de biología y asesora de competencias, Olga Guadalupe Díaz Payán; a mi maestro de física y asesor de olimpiadas, Samuel Elí Aguirre Tostado y a mi directora, Bertha Coronado, quien es una fiel creyente de que los jóvenes podemos hace cosas increíbles y siempre contamos con su apoyo”, señala.

También agradece a sus padres por siempre confiar en ella, apoyarla y ser guías de ejemplo para ser una mejor persona.

“Gracias a mis padres, quienes confiaron en mí y me han enseñado a ser organizada y aplicada en la escuela, por lo que pude tener un camino que me enorgullece durante mi preparatoria”, expresa.

Nombre: Lizbeth Mariel Valenzuela Quintero

Edad: 17 años

Su familia: Víctor Manuel Valenzuela López y Oneyda Yaneth Quintero Castillo; y sus hermanos, Víctor Alán y Julissa Yaneth Valenzuela Quintero

Universidad a la que ingresó: Tecnológico de Monterrey