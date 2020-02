Llama Alcalde de CuliacÃ¡n a la tranquilidad por coronavirus

Llama Alcalde de Culiacán a la tranquilidad por coronavirus

Jesús Estrada Ferreiro indicó que en cuanto se enteró del caso movilizó a elementos de seguridad pública para custodiar el hotel donde estaba alojado el paciente cero

Antonio Olazábal

A no perder la calma y no caer en pánico llamó Jesús Estrada Ferreiro a la ciudadanía de Culiacán, por el caso de coronavirus que se confirmó en la capital del Estado ayer por la noche.

Luego de que las autoridades de salud y sanitarias del Estado confirmaron que un ciudadano que venía de Italia resultó infectado por el coronavirus, el Presidente Municipal pidió a los culiacanenses no perder la calma, ya que la persona actualmente se encuentra aislada.

"Primero, que tengan tranquilidad y confianza de que está siendo tratado correctamente el tema por las autoridades de salud competentes para ello, y que no hay un riesgo latente porque está aislada la persona", explicó.

"El caso que mencionan está focalizado, no hay personas por la calle contagiadas, al menos la sospecha no existe ahorita; la persona está aislada completamente, aislado, con personal médico capacitado y con seguridad pública vigilando que no salga de su habitación para evitar un riesgo sanitario", añadió.

El primer edil detalló que desde que se enteró del caso, pidió a las autoridades de seguridad pública resguardar las instalaciones del hotel donde se está hospedando la persona infectada.

"Cuando menos, desde el día de ayer que yo me enteré y hasta ahorita, está controlado, no hay riesgo de que haya salido a la calle, a ninguna parte".

--¿Estará atento a cualquier indicación que le dé la autoridad?

"Por supuesto que sí, desde ayer en la noche estoy pendiente de esto, y yo instruí para que hubiera seguridad pública ahí, que no fuera a intentar irse, creo que ya está consciente de que tiene ese problema, que va a ser tratado adecuadamente, y no le conviene irse a ninguna parte, creo que es un italiano".

El morenista se dirigió a la ciudadanía, pidió no caer en sicosis.

Subrayó que es importante no divulgar información falsa, y que los culiacanenses se informen por las autoridades competentes para ello.

"El exhorto es no alarmarnos, por eso ustedes se dieron cuenta que ahorita pues no me molesté, pero sí consideré que es imprudente andar divulgando esto en forma irresponsable, que lo divulgue la autoridad sanitaria, que dé instrucciones la autoridad sanitaria", mencionó.

"Si la autoridad sanitaria nos instruye a nosotros que actuemos con un protocolo, lo vamos a cumplir, pero no podemos estar exhibiéndonos y queriendo sobresalir y decir 'ah mira, yo vengo a decirte aquí que te cuides porque hay una infección'... empiezan las preguntas, la sicosis y yo creo que no es prudente", recalcó.