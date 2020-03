Llama Alcalde de CuliacÃ¡n a no causar alarma ante Covid-19

Llama Alcalde de Culiacán a no causar alarma ante Covid-19

Durante la conmemoración del 214 aniversario del natalicio de Benito Juárez, pide Jesús Estrada Ferreiro a la ciudadanía permanecer en sus hogares, y garantiza que los habitantes del municipio estarán protegidos

Leopoldo Medina

21/03/2020 | 11:58 AM

CULIACÁN._ Sobre la medida de realizar perifoneos para invitar a la ciudadanía a que se resguarde, tal y como lo han hecho en Ahome, el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, manifestó que esa acción, lejos de favorecer, no abona en nada, al contrario, que solo perjudica, creando una percepción de alarma que no existe en Culiacán.

“Sí es grave el virus, en sentido de que es altamente contaminante, pero no es grave en el sentido que es altamente mortal si se cuidan, y tienen las precauciones necesarias, por eso es importante no alarmarse, porque nos perjudica bajando las defensas, lo que permite que cualquier virus llegue y haga que nos enfermemos”, señaló Estrada Ferreiro.

Lo anterior lo expresó en la explanada del Palacio de Gobierno, durante la conmemoración del 214 aniversario del natalicio de Benito Juárez, acto encabezado por Carlos Gandarilla García, Secretario de Desarrollo Sustentable, en representación del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, y presidido además por la Diputada Francisca Abelló Jorda, y el Coronel Claudio Edmundo Huízar.

El mandatario resaltó que lo más importante en estos momentos es resguardarse en casa, no convivir en lugares donde haya mucho flujo de personas, no ir a fiestas, y no estar en lugares cerrados.

Respecto a los parques, Estrada Ferreiro señaló que los que están operando son el de Las Riberas y el Parque 87, ya que son lugares bastante abiertos para caminar, hacer ejercicio al aire libre, donde no hay mucho riesgo de contaminación.

Sobre si se permitirá la colocación de tianguis en colonias como Los Huizaches, el mandatario indicó que mientras las autoridades sanitarias no indiquen lo contrario, todo permanecerá igual.

“En los tianguis es cierto hay mucha aglomeración, y yo no lo recomendaría, le pediría a la gente que no vaya a los tianguis, pero también hay que entender que esto es una fuente de trabajo para cientos de personas que viven de eso, que viven al día, por lo que sería algo irresponsable suspender ahorita sus labores”, indicó Estrada Ferreiro.

Sobre si existe alguna estrategia de seguridad municipal para resguardar lugares que permanecerán abiertos, como comercios y bancos, por el poco influjo de personas que habrá en las calles, Estrada Ferreiro precisó que tanto comercios y bancos tienen seguros, por lo que el patrimonio está protegido.

“Es recomendable recordarle a la gente que los servicios que tengan hacer, ya sea en el Ayuntamiento de Culiacán, o Gobierno del Estado, o en bancos, si pueden realizarlo en línea será mucho mejor, lo mismo si quieren ir a un restaurante, que mejor lo pidan para llevar”, instruyó el mandatario.

Estrada Ferreiro resaltó que ante el coronavirus, no hay que exagerar, pero tampoco minimizar las cosas, y que para protección de la ciudadanía, la Policía Municipal trabajará de manera normal.

Ante la notificación del supuesto cierre del Mercado Garmendia al público, Estrada Ferreiro precisó que no lo hará, y que se apega al criterio de los locatarios, que no puede cerrar, mientras no se emita la orden de la autoridad de salud para realizar esta acción.

“Aún estamos en la etapa uno, esperemos no llegar a la dos, o baje, y un aliento para todo el mundo es saber que en China va en declive el virus, esto porque hay disciplina, conciencia, y porque su gobierno sí es estricto, y aquí vamos a ser estrictos cuando se requiera hacerlo, no antes”, señaló el Alcalde.