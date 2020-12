Llama Eleno Flores a que no haya aglomeraciones por compras navideñas en Culiacán

El diputado presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso, Eleno Flores Gámez, destacó que la ciudadanía tiene una responsabilidad grande que cumplir en estas fechas para evitar más contagios de Covid-19

América Armenta

CULIACÁN._ La temporada navideña ha traído consigo aglomeraciones en plazas y centros de las ciudades, con la ciudadanía haciendo compras para las festividades que se avecinan, sin embargo, la pandemia no ha terminado y la invitación sigue siendo para quedarse en casa, señaló el diputado Eleno Flores Gámez, presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso.

El legislador consideró que los llamados anteriores para que la sociedad salga solo para hacer vueltas esenciales, como conseguir comida o trabajar, no han funcionado con toda la gente, por lo que ahora la solicitud es directamente a estas personas, enfatizando que ya es a conciencia de la ciudadanía y ya sabe lo que es bueno y lo que es malo y cómo se deben de cuidar para tratar de detener la pandemia.

“Está en nosotros ya, ya no está en las manos de Gobierno, no está en las manos del Sector Salud, esto ya es conciencia del ciudadano, hacemos una indicación cordialmente: ayúdanos a ayudarte, esas son las palabras correctas, ayúdanos a cuidarte y si no te cuidas no quieres a los tuyos”, declaró el diputado.

“Si los ciudadanos no ayudamos a cuidar a los de la bata blanca, los de la bata blanca no nos van a poder cuidar a todos, ellos están para atendernos, para cuidarnos, pero si nosotros no ponemos nuestro granito de arena como ciudadanos, abusar de las medidas precautorias, si lo veo muy difícil que podamos detener la pandemia”, agregó.

Espacios

Las plazas y centros comerciales son en los que se ha notado más el movimiento de la ciudadanía, pero también los bares han hecho público que reciben gente y las imágenes demuestran que no se acatan medidas como el uso de cubrebocas y la sana distancia.

Respecto al cuestionamiento de por qué se permite a gente estar en estos espacios y no se han abierto otros como las escuelas, el diputado del PT explicó que es muy diferente el espacio educativo al de diversiones, en el espacio educativo se tiene que cuidar a los niños y niñas de que no se contaminen, por responsabilidad del Estado, mientras que a los otros lugares va la gente por decisión propia.

“En los centros nocturnos, a los bares y restaurantes va el que quiere y ahí va a seguir yendo el que quiera y el Gobierno ya no puede estar cerrando los negocios, porque no tienen el Gobierno estatal y federal, mucho menos el municipal, la economía como para solventar los gastos”, detalló.

También dijo que con ello se demuestra para el sector empresarial que el Gobierno en sus diferentes niveles no están en contra o no serán obstáculo para que los negocios se desarrollen, así como no dejarán de proteger la ciudadanía que se pueda al tomar las medidas que hasta el momento han expuesto.

“A los bares y centros nocturnos va el que quiere, a los centros educativos tienen que ir todos los estudiantes desde pre kinder a universidad, creo que el sector educativo nacional está tomando las medidas correspondientes y yo creo que acertadamente todavía tendremos que seguir en línea”, reiteró.