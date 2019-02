Llama Estrada a denunciar actos de corrupciÃ³n en InspecciÃ³n y Vigilancia

Llama Estrada a denunciar actos de corrupción en Inspección y Vigilancia

El Alcalde de Culiacán reconoce que le han llegado comentarios de que hay trabajadores del área que realizan estas prácticas, sin embargo, lamenta que no haya denuncias en su contra

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro reconoció que le han llegado comentarios de que funcionarios de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento realizan actos de corrupción.

El lunes, Libia Mariel López Quiroz, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, acusó que funcionarios del área de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Culiacán acosaron a restauranteros diciendo que había irregularidades con los permisos de venta de alcohol en sus establecimientos, y que les cerrarían el local si no les pagaban al menos la mitad de la multa; sin embargo, las facultades sancionatorias le pertenecen al Gobierno del Estado y no al Municipio.

Ante esos señalamientos, Estrada Ferreiro reconoció que le han llegado comentarios de que hay trabajadores del área de Inspección y Vigilancia que realizan estas prácticas, sin embargo, lamentó que no haya denuncias contra ellos, e invitó a López Quiroz a realizarlas.

"No tiene facultad el Ayuntamiento para quitar licencias (permisos), se puede hacer sanciones por violar esos reglamentos, y en su momento, mediante un procedimiento, si el Gobierno del Estado lo considera o un tribunal administrativo, se cancela la licencia", explicó.

Ella habla que hubo funcionarios del Ayuntamiento que pidieron dinero a los restauranteros.

Que los denuncie.

"Ha habido comentarios (de actos de corrupción en Inspección y Vigilancia), y te voy a decir una, muy concreta, pero que la persona no quiso venir a denunciar. Dijo que un inspector le pidió 10 mil ó 20 mil pesos por una construcción que estaban haciendo; no dijo dónde para investigar tampoco", mencionó.

"La persona que lo dijo no quiso ratificarlo, no quiso darle para adelante. Le dijo a la persona 'y bueno, cuanto cuesta la licencia', pues como 30 mil pesos, y se lo diste, pues sí, pero porque no sacan la licencia de construcción y se evitan la multa, y dice, si la solicito, no me la van a dar, ¿Por qué? Porque estoy construyendo un local para fiesta y el uso del suelo no está permitido ahí. Entonces ¿Quién es más corrupto? ¿El que se está quejando por algo que dice que le ocurrió o el inspector?", añadió.

El Alcalde sostuvo que hay personas que no tienen calidad moral para denunciar corrupción en los entes públicos, ya que ellos por evitar costos, caen en este tipo de conductas, por lo que invitó a los empresarios a estar al corriente con sus obligaciones y denunciar a quienes caigan en actos contra la legalidad.

"No tienen ni autoridad moral para andar denunciando cosas de ese tipo, porque él está propiciando esto, es corrupto doblemente; primero por no tener la decencia por no pedir una licencia de uso de suelo, porque sabe que no se la van a dar, y para violentar el 'murito' mejor da la mordida, entonces, mejor que denuncien", invitó.

"Yo a la persona que me denuncien y que esté incurriendo en eso se va a ir a su casa", afirmó.

LA LEY DICE

"Las sanciones pecuniarias a cargo de los titulares de las licencias o permisos

provisionales a que se refiera la presente Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales, y su cobro se sujetará a las disposiciones del Código Fiscal del Estado de Sinaloa. (Ref. Por Decreto No. 290, publicado en el P.O. No. 161 Primera Sección del 22 de diciembre de 2017)", se lee.