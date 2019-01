Llama Gobierno de MazatlÃ¡n a evitar fraudes por renta de sillas

Para los días de Carnaval de Mazatlán

Llama Gobierno de Mazatlán a evitar fraudes por renta de sillas

Verónica Bátiz Acosta, Oficial Mayor, aseguró que no hay permisos y ya detectaron a tres grupos que promueven estas rentas en redes sociales, incluso con servicio de baños

Sheila Arias

MAZATLÁN._ Desde Oficialía Mayor el llamado es para los ciudadanos: no caigan en fraudes con la supuesta renta de carpas y sillas para los desfiles de Carnaval, porque no hay permisos para hacer negocio con espacios en la vía pública.

Verónica Bátiz Acosta, titular de la dependencia, aseguró que ya detectaron tres grupos que se dedican a promover renta de carpas y sillas en redes sociales, incluso con servicio de baños cerca. La promoción es para domingo y martes de Carnaval.

“Hasta este momento no hay permisos para la renta de ese tipo de anuncios que están haciendo de carpas y sillas que incluyen, incluso, hasta los baños en algunas partes; sabemos que hay tres grupos que han estado promoviendo, pero estamos investigando ya que no se ha solicitado ningún permiso en particular y no hemos dado permiso para Carnaval”, reiteró.

Aunque no está definido, dijo, es probable que esta administración no permita la renta de espacios públicos para que los ciudadanos aprecien los desfiles, una de las principales tradiciones y un espectáculo esperado cada año.

La Oficial Mayor advirtió a los ciudadanos de no caer en fraudes.

“Estamos tratando de promover que pongan atención, finalmente si eso sucede, ellos (ciudadanos) tendrían que dar seguimiento en otra instancia, ya no en Oficialía Mayor, con nosotros apenas vamos a ver detalles con respecto a los permisos y definir, sin embargo, puedo decir, en especifico, salvo banquetas donde hay convenios con hoteles, en esas áreas se permitirán las sillas, pero como parte de su servicio, pero renta no”, sostuvo.

Bátiz Acosta dijo que el único espacio “apartado” es para personas adultas y con discapacidad invitados por el DIF y el templete donde estarán las autoridades en la Avenida del Mar.

Agregó que en unos días Oficialía Mayor tendrá listas las “reglas” para el Carnaval que se celebrará del 27 de febrero al 5 de marzo.

