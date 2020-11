Llama IEES a actores políticos a serenarse: aún no son tiempos de hacer campaña

Karla Peraza Zazueta, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, invitó a la ciudadanía a denunciar ante el órgano garante en materia electoral en la entidad si ve que algún político está haciendo actos anticipados de campaña

Antonio Olazábal

A todavía no realizar actos de campaña, ya que aún no son los tiempos, llamó Karla Peraza Zazueta, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, a los actores políticos en la entidad.

Luego de que algunos políticos han manifestado su intención de contender por la Gubernatura en los comicios del 2021, la titular del IEES indicó que tienen que esperar todavía para hacer campaña.

El pasado lunes, Sergio Torres Félix se unió al partido Movimiento Ciudadano, mismo que le externó su total apoyo para buscar ser Gobernador.

"Nosotros, como bien siempre lo hemos dicho, y hago ese llamado a los actores políticos, a los partidos políticos, pues a esperar los tiempos, creo que estamos por iniciar el proceso electoral la segunda quincena de diciembre, por parte del instituto estaremos muy atentos a la convocatoria que haga el Congreso del Estado a más tardar al finalizar la primera quincena de diciembre", indicó Peraza Zazueta.

La funcionaria pidió a la ciudadanía que si llega a tener conocimiento de posibles actos anticipados de campaña, se lo hagan saber a las autoridades del IEES, y que el órgano garante en materia electoral en Sinaloa hará las investigaciones correspondientes.

"Va ese llamado, a esperar los tiempos, nosotros, ustedes saben, que estamos de puertas abiertas siempre para que cualquier persona, insisto en el tema, puede ser cualquier ciudadano, ustedes mismos los medios de comunicación, cualquier persona si ve alguna irregularidad, algo que no crea que esté sumiéndose en los marcos legales de la normatividad electoral y tiene los elementos que ocupa este órgano electoral, nosotros recibiremos y revisaremos esa queja, y por supuesto de encontrar esos elementos o de ser válidos, nos haremos de otros y actuaremos en consecuencia", exhortó.

La presidenta del IEES no quiso emitir juicios sobre si ya algunos actores políticos están violentando los tiempos electorales, ya que dentro del instituto no se ha iniciado ningún proceso contra nadie, y éste al ser un órgano colegiado, no puede emitir posicionamientos sobre algún hecho.

"Para el órgano electoral es muy importante tener todos los elementos para actuar en consecuencia, es decir, no podemos partir de notas periodísticas solamente y proceder sin tener todos los procedimientos necesarios para abrir un procedimiento o alguna queja", explicó.

"Es muy importante para nosotros también el tema que tenemos como consejeras y consejeros, sobre todo su servidora, de estar emitiendo juicios de valor, y además este órgano opera colegiadamente como ustedes bien saben", añadió.