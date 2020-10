Llama IEES a participar en los Consejos Distritales y Municipales Electorales para elecciones del 2021

El órgano estatal electoral informó que se han inscrito 144 aspirantes, de los cuales 79 son hombres y 65 mujeres, siendo Culiacán con 32, Mazatlán con 20 y Ahome con 19, los municipios con más registros, en total, los cargos a integrar son: 36 Presidencias, 144 Consejerías en Consejos Distritales y 48 Consejerías en Consejos Municipales, todos ellos regidos bajo el principio de paridad de género

Noroeste / Redacción

03/10/2020 | 12:52 AM

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa reiteró su llamado a la ciudadanía para que se registren como aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales Electorales que habrán de funcionar en el proceso electoral local 2020-2021, y con su participación contribuyan a fortalecer la vida democrática de la entidad.

Mediante un comunicado, el órgano estatal electoral informó que se han inscrito 144 aspirantes, de los cuales 79 son hombres y 65 mujeres, siendo Culiacán con 32, Mazatlán con 20 y Ahome con 19, los municipios con más registros, en total, los cargos a integrar son: 36 Presidencias, 144 Consejerías en Consejos Distritales y 48 Consejerías en Consejos Municipales, todos ellos regidos bajo el principio de paridad de género.

El proceso para ocupar un puesto para integrar los Consejos Distritales y Municipales Electorales comenzó el pasado 17 de septiembre y culminará el próximo 9 de octubre. Las bases se pueden consultar en la página oficial del instituto, www.ieesinaloa.mx, desde donde también se accede al formato de registro previo en línea y a la plataforma para poder subir los documentos.

Dentro de los requisitos legales, están: Tener la ciudadanía sinaloense y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener más de 25 años de edad el día de su designación; estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente; gozar de buena reputación y no haber recibido condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo.

También no desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido postulada a una candidatura, en los cinco años inmediatos anteriores a la designación; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido u organización política en los tres años inmediatos anteriores a la designación, y no estar inhabilitados para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local.

Entre los documentos que se deben de presentar, se encuentran: currículum vitae, con fotografía tamaño infantil reciente; copia de comprobante de domicilio, copia por ambos lados de la credencial para votar vigente, original y copia del acta de nacimiento (si eres sinaloense por residencia se deberá presentar una Constancia de Residencia), y un escrito (máximo dos cuartillas) en las que exprese las razones por las que solicita el cargo al que aspira.

En su caso, los postulantes podrán presentar copia de documentos con valor curricular que acrediten conocimiento en materia electoral, igualmente del Título o de la Cédula Profesional.

El IEES afirmó que toda la recepción de los documentos se están llevando a cabo con todas las medidas sanitarias preventivas, en las oficinas centrales del Instituto, así como las oficinas correspondientes en las zonas norte y sur del estado, que se encuentran en Los Mochis y Mazatlán, respectivamente, en horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Para mayor información: llamar a los teléfonos en Culiacán 667 715 22 89, en Los Mochis al 668 817 32 73 y en Mazatlán al 669 981 27 10, y Lada sin Costo al 800 50 5050 450 o bien, vía al correo electrónico: [email protected]